У фигуранта коррупционного скандала в ЯНАО арестовали Mercedes

Машину, уже переоформленную на нового хозяина, пришлось арестовывать через суд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Арестованный автомобиль Mercedes, принадлежащий одному из фигурантов дела о коррупции в управлении Росреестра по ЯНАО, удалось разыскать спустя два месяца. Как сообщили представители окружной прокуратуры, машину успели переоформить на другого хозяина, поэтому сделку пришлось аннулировать через суд.

«Местонахождение арестованного автомобиля Mercedes-Benz GLS-300 удалось установить только спустя два месяца после наложения ареста на имущество. При составлении протокола установлено, что автомобиль переоформлен на другое лицо. Решением городского суда договор купли-продажи автомобиля признан недействительным, применены последствия недействительности сделки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

По данным ведомства, организованная группа под руководством бывшего руководителя Росреестра по ЯНАО начала преступную деятельность не позднее января 2016 года. В ее состав входил целый ряд высокопоставленных должностных лиц, общая сумма полученных незаконных вознаграждений составила 37,5 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа или возможной конфискации имущества на имущество фигурантов наложили арест.

Ранее URA.RU рассказывало о раскрытии в ЯНАО организованной группы коррупционеров, среди которых экс-директор управления Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава филиала Кадастровой палаты Максим Сартасов. Расследование дела о присвоении средств в особо крупном размере Сартасовым завершено и передано в суд.

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