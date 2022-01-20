В Тюмени пропал 11-летний школьник

Ребенок пропал в заречных микрорайонах Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Центральном округе Тюмени пропал 11-летний школьник. Информация об этом указана в официальном паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. В региональном ГУВД подтвердили, что родители ребенка обратились за помощью в полицию.

«Днем 20 января 2022 года не вернулся домой из школы. Приметы: Рост 158 см. Телосложение нормальное, волосы светлые, глаза голубые. Одежда: серая куртка с черными вставками, черные тонкие спортивные штаны, черно-коричневые ботинки, черная вязаная шапка, синяя кофта на флисе. Нужна помощь добровольцев», — указано в публикации поискового отряда «ЛизаАлерт».

В региональном ГУВД сообщили, что поисками пропавшего ребенка занимаются сотрудники полиции. «Вчера в 22.50 обратились в отдел полиции законные представители ребенка. Они сообщили, что ребенок ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Сейчас проводятся поисковые мероприятия. Граждан, обладающих информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться в полицию», — пояснили там URA.RU.

Обновлено 21.01.22 в 10:58.

В региональном ГУВД сообщили, что ребенок найден. В настоящее время с ним работают сотрудники ПДН. По предварительным данным, противоправных деяний в отношении него не совершено.

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