27 января 2022
26 января 2022

В семи курганских школах отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, школьная доска, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, уборка класса
Школы или отдельные классы закрывают по решению директора, если заболеваемость в них превышает порог в 20% Фото:
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Коронавирус COVID-19

Семь школ Курганской области закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Решения об этом приняты руководителями учебных заведений. Еще в 54 школах карантин введен в отдельных классах. В 20 школах часть классов закрыли на карантин из-за COVID, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«В Курганской области по решению руководителей образовательных организаций на карантин закрыты семь школ по причине заболеваемости детей ОРВИ, а также отдельные классы в 54 школах региона. Из-за заболеваемости коронавирусом введен карантин в семи группах дошкольных учреждений и некоторых классах в 20 школах», — говорится в сообщении на сайте департамента.

В ведомстве отмечают, что ежедневно контролируют ситуацию с заболеваемостью школьников и педагогов. «Заболеваемость в школах и в детских садах продолжает расти. В настоящее время ситуация в пределах сезонного уровня, пока закрываем отдельные классы и учреждения, где процент заболевших составляет более 20. Чтобы сохранить очный формат обучения, необходимо строго соблюдать антиковидные нормы», — заявил директор департамента образования Андрей Кочеров.

По его словам, в школах необходимо разводить потоки детей при помощи ступенчатого расписания, использования разных входов, не допускать скученности в помещениях, проверять температуру школьников, проветривать и дезинфицировать помещения. «Если в семье кто-то заболел, ребенка необходимо оставить дома, даже если у него нет температуры, а только насморк», — добавил Кочеров.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что вопрос о возможном переводе школ региона на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID региональный оперштаб рассмотрит в конце этой недели. URA.RU сообщало, что в некоторых школах Кургана начали опрашивать родителей школьников, есть ли у их детей возможность учиться дистанционно.

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Семь школ Курганской области закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Решения об этом приняты руководителями учебных заведений. Еще в 54 школах карантин введен в отдельных классах. В 20 школах часть классов закрыли на карантин из-за COVID, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. «В Курганской области по решению руководителей образовательных организаций на карантин закрыты семь школ по причине заболеваемости детей ОРВИ, а также отдельные классы в 54 школах региона. Из-за заболеваемости коронавирусом введен карантин в семи группах дошкольных учреждений и некоторых классах в 20 школах», — говорится в сообщении на сайте департамента. В ведомстве отмечают, что ежедневно контролируют ситуацию с заболеваемостью школьников и педагогов. «Заболеваемость в школах и в детских садах продолжает расти. В настоящее время ситуация в пределах сезонного уровня, пока закрываем отдельные классы и учреждения, где процент заболевших составляет более 20. Чтобы сохранить очный формат обучения, необходимо строго соблюдать антиковидные нормы», — заявил директор департамента образования Андрей Кочеров. По его словам, в школах необходимо разводить потоки детей при помощи ступенчатого расписания, использования разных входов, не допускать скученности в помещениях, проверять температуру школьников, проветривать и дезинфицировать помещения. «Если в семье кто-то заболел, ребенка необходимо оставить дома, даже если у него нет температуры, а только насморк», — добавил Кочеров. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что вопрос о возможном переводе школ региона на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID региональный оперштаб рассмотрит в конце этой недели. URA.RU сообщало, что в некоторых школах Кургана начали опрашивать родителей школьников, есть ли у их детей возможность учиться дистанционно.
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