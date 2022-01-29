Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) не всегда правильно пересчитывает пенсии. Пользователи TikTok поддержали заявление депутата.
«Идея снижения бюрократических барьеров, конечно, привлекательная. Но для кого мы это делаем? Если бы гражданам, которые обращаются в ПФР за пересчетом пенсии, сразу правильно и все пересчитывали, мы бы тут сидели в ладоши хлопали. Но этого не происходит», — сказал Гартунг в ходе выступления в Госдуме. Видео выступления опубликовано в tiktok-канале Гартунга.
Пользователи не понимают, как начисляется пенсия
TikTok
Кто-то считает, что у него украли пенсию
TikTok
Пользователи считают, что пенсия должна быть не меньше 60 тысяч
TikTok
Кто-то рассказывает о своем опыте перерасчета пенсии
Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) не всегда правильно пересчитывает пенсии. Пользователи TikTok поддержали заявление депутата. «Идея снижения бюрократических барьеров, конечно, привлекательная. Но для кого мы это делаем? Если бы гражданам, которые обращаются в ПФР за пересчетом пенсии, сразу правильно и все пересчитывали, мы бы тут сидели в ладоши хлопали. Но этого не происходит», — сказал Гартунг в ходе выступления в Госдуме. Видео выступления опубликовано в tiktok-канале Гартунга.