В TikTok пожаловались на ПФР из-за «украденных пенсий». «Отдайте то, что забрали»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, кошелек, мелочь, дотация, монеты, пенсия, деньги
Пользователи социальных сетей не понимают, как происходит перерасчет пенсии Фото:

Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) не всегда правильно пересчитывает пенсии. Пользователи TikTok поддержали заявление депутата.

«Идея снижения бюрократических барьеров, конечно, привлекательная. Но для кого мы это делаем? Если бы гражданам, которые обращаются в ПФР за пересчетом пенсии, сразу правильно и все пересчитывали, мы бы тут сидели в ладоши хлопали. Но этого не происходит», — сказал Гартунг в ходе выступления в Госдуме. Видео выступления опубликовано в tiktok-канале Гартунга.

Пользователи не понимают, как начисляется пенсия
Кто-то считает, что у него украли пенсию
Пользователи считают, что пенсия должна быть не меньше 60 тысяч
Кто-то рассказывает о своем опыте перерасчета пенсии
Пользователи жалуются на маленькую пенсию

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) не всегда правильно пересчитывает пенсии. Пользователи TikTok поддержали заявление депутата. «Идея снижения бюрократических барьеров, конечно, привлекательная. Но для кого мы это делаем? Если бы гражданам, которые обращаются в ПФР за пересчетом пенсии, сразу правильно и все пересчитывали, мы бы тут сидели в ладоши хлопали. Но этого не происходит», — сказал Гартунг в ходе выступления в Госдуме. Видео выступления опубликовано в tiktok-канале Гартунга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...