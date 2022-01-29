Пользователи социальных сетей не понимают, как происходит перерасчет пенсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) не всегда правильно пересчитывает пенсии. Пользователи TikTok поддержали заявление депутата.

«Идея снижения бюрократических барьеров, конечно, привлекательная. Но для кого мы это делаем? Если бы гражданам, которые обращаются в ПФР за пересчетом пенсии, сразу правильно и все пересчитывали, мы бы тут сидели в ладоши хлопали. Но этого не происходит», — сказал Гартунг в ходе выступления в Госдуме. Видео выступления опубликовано в tiktok-канале Гартунга.

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