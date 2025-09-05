11 человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за задымления

В Москве из здания Третьяковской галереи эвакуировали 11 человек. Из подвала идет дым. Об этом сообщил источник.
«11 человек эвакуировали из-за сильного задымления в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве», — передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Выясняются причины инцидента.
Ранее в Москве уже происходили эвакуации из-за чрезвычайных ситуаций: в июне 2025 года после взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке людей также экстренно вывели из здания, тогда пострадали два человека. В обоих случаях эвакуация была организована до прибытия экстренных служб.
