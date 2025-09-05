05 сентября 2025

11 человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за задымления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Людей вывели после задымления
Людей вывели после задымления Фото:

В Москве из здания Третьяковской галереи эвакуировали 11 человек. Из подвала идет дым. Об этом сообщил источник.

«11 человек эвакуировали из-за сильного задымления в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве», — передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Выясняются причины инцидента.

Ранее в Москве уже происходили эвакуации из-за чрезвычайных ситуаций: в июне 2025 года после взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке людей также экстренно вывели из здания, тогда пострадали два человека. В обоих случаях эвакуация была организована до прибытия экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве из здания Третьяковской галереи эвакуировали 11 человек. Из подвала идет дым. Об этом сообщил источник. «11 человек эвакуировали из-за сильного задымления в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве», — передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Выясняются причины инцидента. Ранее в Москве уже происходили эвакуации из-за чрезвычайных ситуаций: в июне 2025 года после взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке людей также экстренно вывели из здания, тогда пострадали два человека. В обоих случаях эвакуация была организована до прибытия экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...