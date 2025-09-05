05 сентября 2025

Мантуров раскрыл, когда в России начнут собирать «Волги»

Мантуров: ГАЗ планирует к весне начать первые этапы сборки автомобилей «Волга»
Участие китайской компании в сборке и выпуске «Волги» не подтверждено
Автомобильный завод ГАЗ планирует приступить к первым этапам сборки и производства легкового автомобиля «Волга» к весне 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», — передает слова Мантурова ТАСС. Вопрос о возможном участии в этом проекте компании из Китая вице-премьер не стал комментировать.

Ранее в автомобильной отрасли России появлялись слухи о задержках производства других новых моделей, в частности Lada Iskra, которые были опровергнуты представителями «АвтоВАЗа» — приостановка конвейера объяснялась лишь корпоративным отпуском. Также распространялась недостоверная информация о составе комплектующих новых автомобилей, которую производители опровергали официально.

