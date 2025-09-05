Трамп приказал сбивать самолеты Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп распорядился о немедленном перехвате и уничтожении любых венесуэльских самолетов, приближающихся к американским военным кораблям в угрожающей манере. Об этом сообщает Fox News.
«Трамп приказал генералу Кейну сбивать любые венесуэльские самолёты, которые угрожающе приближаются к кораблям ВМС США», — пишет Fox News. Данное распоряжение связано с недавним инцидентом в Карибском бассейне, когда военный самолет Венесуэлы маневрировал в непосредственной близости от американского эсминца.
Ранее, 19 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает все возможные меры, включая военные, для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Тогда в администрации не подтвердили переброску военных кораблей к берегам Венесуэлы, однако подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.
