05 сентября 2025

Трамп приказал сбивать самолеты Венесуэлы

Трамп приказал сбивать венесуэльские самолеты, приближающиеся к кораблям США
Трамп приказал сбивать венесуэльские самолеты
Президент США Дональд Трамп распорядился о немедленном перехвате и уничтожении любых венесуэльских самолетов, приближающихся к американским военным кораблям в угрожающей манере. Об этом сообщает Fox News. 

«Трамп приказал генералу Кейну сбивать любые венесуэльские самолёты, которые угрожающе приближаются к кораблям ВМС США», — пишет Fox News. Данное распоряжение связано с недавним инцидентом в Карибском бассейне, когда военный самолет Венесуэлы маневрировал в непосредственной близости от американского эсминца.

Ранее, 19 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает все возможные меры, включая военные, для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Тогда в администрации не подтвердили переброску военных кораблей к берегам Венесуэлы, однако подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.

