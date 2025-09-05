05 сентября 2025

Трамп прокомментировал историю о расстреле США рыбаков КНДР

Трамп: мне ничего не известно об убийстве рыбаков КНДР
Трамп признался что не знает про операцию спецслужб из-за которой погибли моряки КНДР
Трамп признался что не знает про операцию спецслужб из-за которой погибли моряки КНДР Фото:

Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о якобы совершенном спецназом США убийстве северокорейских рыбаков в 2019 году. Об этом он сообщил журналистам во время общения в Белом доме.

«Я узнал об этом только что. Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — приводит его слова пресс-пул Белого дома.

Ранее The New York Times со ссылкой на более чем 20 действующих и бывших американских чиновников сообщила, что подразделение ВМС США осуществляло секретную операцию по установке прослушивающего устройства в водах КНДР в 2019 году. По данным издания, в результате этой миссии были застрелены несколько северокорейских рыбаков.

Ранее Дональд Трамп уже становился объектом слухов и спекуляций, связанных с его деятельностью и публичными заявлениями, что вызывало недовольство среди части американского общества. В конце августа 2025 года в соцсетях активно распространялись слухи о его смерти из-за двухдневного отсутствия на публике, однако позже президент опроверг эти сообщения своим появлением.

