Трамп прокомментировал историю о расстреле США рыбаков КНДР

Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о якобы совершенном спецназом США убийстве северокорейских рыбаков в 2019 году. Об этом он сообщил журналистам во время общения в Белом доме.
«Я узнал об этом только что. Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — приводит его слова пресс-пул Белого дома.
Ранее The New York Times со ссылкой на более чем 20 действующих и бывших американских чиновников сообщила, что подразделение ВМС США осуществляло секретную операцию по установке прослушивающего устройства в водах КНДР в 2019 году. По данным издания, в результате этой миссии были застрелены несколько северокорейских рыбаков.
Ранее Дональд Трамп уже становился объектом слухов и спекуляций, связанных с его деятельностью и публичными заявлениями, что вызывало недовольство среди части американского общества. В конце августа 2025 года в соцсетях активно распространялись слухи о его смерти из-за двухдневного отсутствия на публике, однако позже президент опроверг эти сообщения своим появлением.
