05 сентября 2025

Трамп подписал указ о санкциях против стран, задерживающих граждан США

Трамп разрешил вводить санкции против стран, удерживающих американцев
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает возможность введения санкций против стран и лиц, незаконно удерживающих американских граждан за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Суть в том, что любой, кто использует американцев как козырную карту, заплатит за это. Администрация ставит не только Америку на первое место, но и американцев», — приводит слова президента пресс-служба Белого дома.

Согласно подписанному указу, меры могут распространяться как на отдельные лица и организации, так и на целые государства. В рамках новых полномочий американские власти смогут замораживать активы, ограничивать выдачу виз и прекращать предоставление финансовой помощи странам-нарушителям. В Белом доме подчеркнули, что список государств, к которым могут быть применены санкции, будет формироваться по аналогии с перечнем спонсоров терроризма.

Ранее администрация Дональда Трампа уже рассматривала возможность введения санкций против представителей Евросоюза и должностных лиц стран-членов блока в ответ на принятие закона о цифровых услугах. Тогда меры могли быть реализованы в виде визовых ограничений, а Госдепартамент США обвинял страны Европы в нарушении принципов свободы слова и цензуре.

