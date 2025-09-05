Трамп подписал указ о санкциях против стран, задерживающих граждан США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает возможность введения санкций против стран и лиц, незаконно удерживающих американских граждан за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Суть в том, что любой, кто использует американцев как козырную карту, заплатит за это. Администрация ставит не только Америку на первое место, но и американцев», — приводит слова президента пресс-служба Белого дома.
Согласно подписанному указу, меры могут распространяться как на отдельные лица и организации, так и на целые государства. В рамках новых полномочий американские власти смогут замораживать активы, ограничивать выдачу виз и прекращать предоставление финансовой помощи странам-нарушителям. В Белом доме подчеркнули, что список государств, к которым могут быть применены санкции, будет формироваться по аналогии с перечнем спонсоров терроризма.
Ранее администрация Дональда Трампа уже рассматривала возможность введения санкций против представителей Евросоюза и должностных лиц стран-членов блока в ответ на принятие закона о цифровых услугах. Тогда меры могли быть реализованы в виде визовых ограничений, а Госдепартамент США обвинял страны Европы в нарушении принципов свободы слова и цензуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.