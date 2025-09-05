Зеленский встретился со сторонником Путина и сделал провокационные заявления: что он обсудил с Фицо

В Ужгороде на Украине состоялась встреча президента страны Владимира Зеленского с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который считается союзником России. Москва и Братислава с 2023 года налаживают дипломатические и экономические отношения.
В ходе встречи Фицо и Зеленский обсудили ряд вопросов, но ключевой темой стала энергетическая безопасность. Это обсуждение оказалось особенно актуальным в контексте ударов Украины по нефтепроводу «Дружба» в августе 2025 года, через который Словакия получает российские энергоресурсы. Зеленский в ходе обсуждения заявил, что у российского газа якобы нет будущего, отказавшись поставлять в Словакию российские энергоресурсы. Под конец Фицо объявил о надежде на скорое завершение СВО. Как в целом прошла встреча — в материале URA.RU.
На повестке — энергетика, Трамп и Европа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Фицо обсуждалось будущее европейской энергетики. По словам украинского главы, одной из центральных тем разговора стала энергетическая независимость Европы. Президент Украины заявил, что убеждал словацкого премьера отказаться от закупок российских энергоресурсов, подчеркнув якобы отсутствие будущего у российского газа и нефти для европейских стран.
В ходе встречи Зеленский также проинформировал Фицо о своих недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом и рассказал о работе Киева с представителями «коалиции желающих», которая, по словам главы украинского государства, нацелена на обеспечение мира и безопасности для Украины. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, поделился деталями своих недавних контактов с представителями Китая. По информации украинской стороны, обсуждение энергетических вопросов заняло особое место во время переговоров.
Зеленский не скрывает, что продолжит атаковать энергообъекты России
Стороны также обсудили недавние атаки Киева на нефтепровод «Дружба», через которые европейские страны получают российские энергоресурсы. За прошлый месяц ВСУ трижды ударяли по объекту. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти — Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней. По словам Фицо «это было предметом очень сильных политических заявлений на обеих сторонах».
По итогу стороны не пришли к взаимопониманию, Зеленский заявил, что украинская сторона не планирует восстанавливать поставки газа или нефти в Словакию по своей территории. Он также подтвердил намерение продолжать удары по энергетическим объектам на территории России.
Зеленский заявил о тысячах солдат НАТО на Украине
Президент Украины Зеленский также в беседе с Фицо заявил о планах разместить на территории своей страны тысячи военнослужащих НАТО. По словам Зеленского, переговоры о численности и деталях военного присутствия альянса на Украине продолжаются, а детали — прорабатываются.
Вопрос о размещении иностранных войск на Украине вновь активизировался после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже 4 сентября 2025 года. Тогда 26 стран заявили о готовности участвовать в формировании международного контингента для Украины после достижения перемирия. При этом ряд государств, включая Польшу, Италию, Румынию и Хорватию, официально отказались от планов направлять своих военных на украинскую территорию. Российские власти неоднократно заявляли, что любые подразделения НАТО на Украине будут рассматриваться как законные военные цели.
Финальные надежды Фицо
Премьер-министр Словакии по итогу встречи с Зеленским выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине и восстановлении отношений с Россией. Фицо отметил, что видит предпосылки для скорого урегулирования ситуации. По его словам, стороны обсудили возможность налаживания диалога между Киевом и Москвой при участии европейских партнеров.
«Мы верим, что ситуация на Украине может измениться к лучшему уже в ближайшее время, и готовы содействовать нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией», — подчеркнул Фицо в ходе встречи с украинским лидером.
