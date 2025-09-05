Украина должна оставаться в «границах, которые может защитить». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но <...> я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить. И иметь свободу интеграции с Западом», — отметил Сикорский в эфире Польского телевидения.
Такое заявление со стороны польского руководства прозвучало впервые с начала спецоперации ВС РФ. До этого момента правительство страны настаивало на том, что Украина должна сохраниться в границах 1991-го года.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что киевский режим не сможет оружием вернуть утраченные территории, передает «Национальная служба новостей». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, истинные гарантии безопасности для Украины — это независимость и демократия, пишет RT.
