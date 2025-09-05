Зеленский объявил о тысячах солдат НАТО на Украине: главное об СВО за 5 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разместить на территории своей страны тысячи военнослужащих НАТО. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Также в Кремле раскрыли подробности приглашения Зеленского в Москву, которое прозвучало накануне. Россия рассчитывала просто поговорить, но украинский лидер отказался. РФ также резко ответила на планы Запада по размещению своих сил. Главное о спецоперации на Украине за 5 сентября — в материале URA.RU.
Мечты Зеленского о тысячах солдат НАТО
Зеленский на встрече с Фицо, которая прошла в украинском Ужгороде, заявил о планах разместить на территории страны тысячи военнослужащих НАТО. По его словам, этот вопрос уже прорабатывается.
«Развертывание будет осуществляться не в малом количестве, а в тысячах», — заявил украинский глава. Накануне в Париже также прошла встреча с так называемой «коалицией желающих» — стран Запада, готовых оказать помощь Киеву. Там как раз обсуждался вопрос о размещении иностранных войск на Украине, передает Pravda.ru.
Почему Зеленского пригласили в Москву
Президент России Владимир Путин во время визита в Китай пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Москву. Российский глава подчеркнул, что о приглашении его попросил американский президент Дональд Трамп.
Спустя несколько дней пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что Зеленского пригласили в столицу России именно для диалога, а не капитуляции. Инициатива направлена на установление прямого контакта между лидерами двух стран. По словам Пескова, Москва открыта к диалогу и рассчитывает на конструктивный отклик со стороны Киева. При этом Песков отметил, что Россия будет продолжать СВО, передает «Ридус».
ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре пункта в зоне СВО
Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Марково, расположенный на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Согласно официальным данным ведомства, с начала текущей недели российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в зоне специальной военной операции — Кирово, Новоселовка и Успенка.
В ведомстве уточнили, что освобождение Марково стало результатом планомерного наступления подразделений российских войск на этом участке фронта. Причем продвижение войск осуществляется с минимальными потерями среди личного состава и техники, добавили в оборонном министерстве.
ВСУ за неделю потеряли почти 10 тысяч человек
В Минобороны РФ также рассказали о потерях ВСУ за текущую неделю. По данным ведомства, потери украинских сил достигли 9 320 человек. По данным Минобороны, наибольшие потери украинская армия понесла в зоне ответственности группировки войск «Центр» — более 2 970 человек и четыре танка.
Также значительный урон украинским силам нанесен в районе ответственности группировки «Запад», где потери превысили 1 680 человек. В секторе группировки «Восток» зафиксированы потери свыше 1 590 военнослужащих. В зоне ответственности «Север» были поражены до 1 170 украинских бойцов. В свою очередь бойцы из группировки «Север» поразили более 1 460 солдат Украины.
ВС РФ ударили по военной инфраструктуре Украины
С 30 августа по 5 сентября российские военные нанесли серию массированных и групповых ударов по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атаки были осуществлены с применением высокоточного оружия и ударных дронов. По данным ведомства, целью стали предприятия военно-промышленного комплекса, а также объекты транспортной, портовой и топливной инфраструктуры, которые, по информации министерства, использовались в интересах украинских вооруженных сил.
В рамках операции были поражены арсеналы и пункты временной дислокации украинских формирований. Кроме того, российские военные рассказали об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS и зенитного ракетного комплекса Patriot, которые были поставлены Украине странами Запада.
Боец СВО спас сослуживца ценой жизни
Российский военнослужащий Валерий Богатов героически погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района ЛНР. Об этом сообщает издание Progorod76 со ссылкой на родственников погибшего.
Богатов героически вызвал огонь противника на себя, чтобы спасти сослуживца. Затем он был объявлен пропавшим без вести. Только через 400 дней его останки были найдены, их захоронили на родине в Ярославской области. Валерий Богатов с апреля 2024 года находился на передовой в составе своего подразделения и выполнял боевые задачи в районе Балки-Журавки. В конце июля командование направило взвод Богатова на штурм укрепленных позиций в Макеевке, где мужчина и погиб.
