05 сентября 2025

Politico: Пентагон передумал воевать с Россией

Politico: Пентагон перестанет считать Россию и Китай главными врагами США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пентагон обратит внимание на проблемы Запада
Пентагон обратит внимание на проблемы Запада Фото:

Пентагон рассматривает возможность пересмотра ключевых военных приоритетов в пользу защиты территории США и Западного полушария, что может означать отказ от традиционного акцента на противодействие России и Китаю. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с предварительным проектом новой Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе был представлен министру обороны Питу Хегсету.

«В проекте стратегии внутренние и региональные миссии впервые за долгие годы выходят на первый план, опережая противодействие таким противникам, как Пекин и Москва», — рассказал один из источников Politico. Он пояснил, что подобный разворот стал неожиданностью для экспертов, следящих за американской оборонной политикой, поскольку последние администрации — как республиканские, так и демократические — традиционно называли Китай главным вызовом для США.

Ранее эксперты отмечали, что усиление военного сотрудничества между Китаем и Россией, в том числе в военно-морской сфере, может изменить баланс сил в мире и вынуждает США пересматривать свои стратегические приоритеты. На фоне активизации партнерства двух стран и обсуждения вопросов безопасности на саммитах ШОС, американская сторона сталкивается с необходимостью корректировки своей оборонной политики в условиях формирования новой мировой системы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон рассматривает возможность пересмотра ключевых военных приоритетов в пользу защиты территории США и Западного полушария, что может означать отказ от традиционного акцента на противодействие России и Китаю. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с предварительным проектом новой Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе был представлен министру обороны Питу Хегсету. «В проекте стратегии внутренние и региональные миссии впервые за долгие годы выходят на первый план, опережая противодействие таким противникам, как Пекин и Москва», — рассказал один из источников Politico. Он пояснил, что подобный разворот стал неожиданностью для экспертов, следящих за американской оборонной политикой, поскольку последние администрации — как республиканские, так и демократические — традиционно называли Китай главным вызовом для США. Ранее эксперты отмечали, что усиление военного сотрудничества между Китаем и Россией, в том числе в военно-морской сфере, может изменить баланс сил в мире и вынуждает США пересматривать свои стратегические приоритеты. На фоне активизации партнерства двух стран и обсуждения вопросов безопасности на саммитах ШОС, американская сторона сталкивается с необходимостью корректировки своей оборонной политики в условиях формирования новой мировой системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...