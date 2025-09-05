Politico: Пентагон передумал воевать с Россией

Пентагон рассматривает возможность пересмотра ключевых военных приоритетов в пользу защиты территории США и Западного полушария, что может означать отказ от традиционного акцента на противодействие России и Китаю. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с предварительным проектом новой Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе был представлен министру обороны Питу Хегсету.
«В проекте стратегии внутренние и региональные миссии впервые за долгие годы выходят на первый план, опережая противодействие таким противникам, как Пекин и Москва», — рассказал один из источников Politico. Он пояснил, что подобный разворот стал неожиданностью для экспертов, следящих за американской оборонной политикой, поскольку последние администрации — как республиканские, так и демократические — традиционно называли Китай главным вызовом для США.
Ранее эксперты отмечали, что усиление военного сотрудничества между Китаем и Россией, в том числе в военно-морской сфере, может изменить баланс сил в мире и вынуждает США пересматривать свои стратегические приоритеты. На фоне активизации партнерства двух стран и обсуждения вопросов безопасности на саммитах ШОС, американская сторона сталкивается с необходимостью корректировки своей оборонной политики в условиях формирования новой мировой системы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.