05 сентября 2025

Автоэксперт раскритиковал новый транспортный налог

Автоэксперт Шапарин: в РФ уже есть налог за интенсивность использования авто
© Служба новостей «URA.RU»
Автомобилисты платят различные налоги и сборы
Автомобилисты платят различные налоги и сборы Фото:

Российские автомобилисты уже фактически оплачивают налог за использование транспорта через акцизы на топливо, поэтому введение дополнительных сборов не требуется. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, комментируя инициативу по введению платы за количество поездок.

«Мы считаем, когда включили акциз в цену топлива, нужно было отменить транспортный налог, и это было бы справедливым. Со своей стороны мы с такой инициативой выступали. Сейчас оплата, которую предлагает ввести господин Миронов, уже есть. И она, собственно, акцизом и называется. Мы уверены, что других дополнительных инструментов налогообложения здесь применять не нужно», — заявил вице-президент НАС. Его цитирует «Газета.Ru».

В союзе также отметили необходимость наведения порядка с учетом транспортных средств и сбором налогов и пошлин. Шапарин обратил внимание на несоответствие данных о количестве зарегистрированных автомобилей: официальная статистика Госавтоинспекции регулярно отличается от подсчетов аналитических агентств, таких как «Автостат». По мнению эксперта, для эффективного администрирования сборов важно обеспечить прозрачность учета автопарка страны.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести дополнительный налог для автомобилистов, который рассчитывался бы исходя из количества поездок или километража. Национальный автомобильный союз подчеркивает, что подобные меры приведут к дублированию уже существующего акцизного сбора и увеличению финансовой нагрузки на владельцев машин.

© Служба новостей «URA.RU»
