Путин дал важное поручение по новому авиадвигателю

Президент России Владимир Путин поручил ускорить завершение разработки и организовать серийное производство нового авиационного двигателя ПД-26. Такое распоряжение глава государства дал во время совещания по вопросам развития авиационной промышленности в Самаре, сообщила пресс-служба Кремля. Путин отметил, что создание этого двигателя откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного пассажирского лайнера нового поколения, а также позволит укрепить позиции России на мировом рынке гражданской авиации.
«Прошу оперативно завершить все работы по двигателю ПД-26 и перейти к его серийному производству. Это критически важно для нашей гражданской авиации и развития новых моделей самолетов», — заявил президент на совещании. Он также указал на высокий уровень интереса со стороны потенциальных иностранных партнеров, что может способствовать развитию кооперации в международном формате.
Вопрос технологической независимости России в авиационной отрасли стал особенно актуален после введения внешних ограничений, о чем ранее заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, развитие собственного производства самолетов и компонентов — это вынужденная мера, однако Россия сохраняет интерес к международной кооперации. В рамках визита в Самару Владимир Путин уже проводил совещание с руководством ведущих предприятий региона.
