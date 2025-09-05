05 сентября 2025

Трамп переименовал Пентагон

Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны
Трамп переименовал министерство обороны в министерство войны
Президент США Дональд Трамп официально утвердил переименование Министерства обороны страны (Пентагона) в Министерство войны. Об этом сообщили СМИ. 

«У США самая сильная армия и лучшее вооружение в мире, с которыми никто не может конкурировать», — сказал Трамп во время подписания. Трансляцию вел Белый дом в Х.

Ранее о планах переименовать Пентагон в Министерство войны сообщал телеканал Fox News, отмечая, что инициатива связана с курсом администрации Трампа на формирование «воинской этики» в военном ведомстве. Президент и министр обороны Пит Хегсет уже высказывали желание изменить название агентства, а подписание указа состоялось 5 сентября.

