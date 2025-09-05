Трамп переименовал Пентагон

Президент США Дональд Трамп официально утвердил переименование Министерства обороны страны (Пентагона) в Министерство войны. Об этом сообщили СМИ.
«У США самая сильная армия и лучшее вооружение в мире, с которыми никто не может конкурировать», — сказал Трамп во время подписания. Трансляцию вел Белый дом в Х.
Ранее о планах переименовать Пентагон в Министерство войны сообщал телеканал Fox News, отмечая, что инициатива связана с курсом администрации Трампа на формирование «воинской этики» в военном ведомстве. Президент и министр обороны Пит Хегсет уже высказывали желание изменить название агентства, а подписание указа состоялось 5 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.