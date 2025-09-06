Уважение Лукашенко и саммит G20: о чем рассказал Трамп

В рамках развернутого интервью для журналистов президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в урегулировании кризиса на Украине. По его словам, на Европу ляжет львиная часть ответственности за безопасность. Также речь шла о предстоящем саммите G20, венесуэльских самолетах и взаимоотношении с Белоруссией. Самые важные заявления главы Белого дома — в материале URA.RU.
Урегулирование конфликта
Трамп сообщил, что процесс разрешения ситуации на Украине оказался более сложным, чем он предполагал. Появился еще один нюанс, который требует внимания. Но шансы на успех велики, добавил президент. Трамп считает, что отсутствие урегулирования чревато серьезными последствиями.
Ответственность за безопасность Украины
Американский лидер считает, что европейские партнеры должны сыграть ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности для киевского режима. По мнению Трампа, Европа заинтересована в этом и хочет, чтобы конфликт закончился побыстрее.
Пентагон переименовали
Минобороны США официально сменило название на Министерство войны. Соответствующий указ 5 сентября подписал Трамп. Должность руководителя ведомства также изменилась. Пит Хегсет стал министром войны. Аккаунты с прежними наименованиями и обозначениями перестали существовать в соцсетях.
Приказ сбивать самолеты Венесуэлы
Президент Соединенных Штатов распорядился о немедленном перехвате и уничтожении любых венесуэльских воздушных бортов, приближающихся к американским военным судам в угрожающей манере. Поводом для такой реакции стал недавний инцидент в Карибском море, когда истребители Венесуэлы маневрировали в непосредственной близости от эсминца США.
Расстрел рыбаков КНДР
Трамп не располагает сведениями о расстреле северокорейских рыбаков, якобы совершенном спецназом США в 2019 году. Ранее в западной прессе появились публикации со ссылкой на более чем 20 действующих и бывших американских чиновников, где сообщалось — ВМС США осуществляли секретную операцию по установке прослушивающего устройства в водах КНДР шесть лет назад. Тогда, по версии ряда СМИ, все и произошло.
Саммит G20 в 2026 году
Саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20) в следующем году впервые за последние два десятилетия проведут на территории США. Трамп сообщил, что гостей будет принимать город Майами (штат Флорида). В действующий состав организации входят страны, на которые приходится более 80% мирового ВВП и почти две трети населения планеты.
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
Сейчас Вашингтон и Минск ведут переговоры о вероятном освобождении части американцев из 1,4 тысячи задержанных в Белоруссии. Обсуждая с журналистами эту тему, Трамп заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко «очень уважаемый человек» и «сильный лидер». Ранее Минск подчеркивал, что готов рассмотреть освобождение политических заключенных в обмен на смягчение санкций со стороны США.
