Город Чортков Тернопольской области и поселок Сатанов Хмельницкой области на Украине 4 сентября установили побратимские отношения. Торжественная церемония поднятия флага прошла возле здания мэрии в день 503-й годовщины со дня основания муниципалитета. Об этом сообщается в telegram-канале городского совета.
«Возле городского совета взвился флаг нового партнера Чорткова — поселка Сатанов. Сегодня, 4 сентября, поселковый глава нового партнера Чорткова — Альберт Собков торжественно поднял флаг своего поселка на флагштоке рядом со зданием Чортковского городского совета», — говорится в сообщении.
Также в тексте уточняется, что таким образом город продолжает развивать межмуниципальные партнерства. Сатанов стал двадцатым побратимом Чорткова.
Ранее, в 2022 году, Киев заявил, что собирается забрать новые российские регионы и отомстить России. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак тогда сказал, что лучшее лекарство — это ВСУ и высокоточное оружие, упомянув офензиву (тактику наступления Украинской Галицкой Армии в районе города Чорткова в ходе войны с Польшей).
