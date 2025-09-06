В Норвегии ответили Каллас на слова о роли СССР в войне

Каллас порекомендовали изучить историю Эстонии после заявления о ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каллас посоветовали учить историю
Каллас посоветовали учить историю Фото:

Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна изучить историю Эстонии. Об этом профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен написал в социальной сети Х, комментируя ее реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

«Кому-то стоит заглянуть в учебники истории Эстонии, пока там „дерусифицируют“ общество», — сыронизировал профессор в своем сообщении в соцсети. Ранее Кая Каллас усомнилась в исторической достоверности слов российского лидера о значении СССР и Китая в победе над нацизмом, назвав их «чем-то новеньким». Представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 4 сентября подчеркнул, что высказывания главы евродипломатии «полны идеологической предвзятости и не основаны на элементарных исторических знаниях».

Ранее, после саммита ШОС в Китае, Кая Каллас уже критиковала сближение России, Китая и других стран, называя это вызовом западному миропорядку и выражая обеспокоенность консолидацией государств Глобального Юга. Российские политики отмечали, что эти процессы свидетельствуют о формировании многополярного мира и ослаблении доминирования Запада, что, по их мнению, вызывает у Каллас и ее единомышленников резкую реакцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна изучить историю Эстонии. Об этом профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен написал в социальной сети Х, комментируя ее реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне. «Кому-то стоит заглянуть в учебники истории Эстонии, пока там „дерусифицируют“ общество», — сыронизировал профессор в своем сообщении в соцсети. Ранее Кая Каллас усомнилась в исторической достоверности слов российского лидера о значении СССР и Китая в победе над нацизмом, назвав их «чем-то новеньким». Представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 4 сентября подчеркнул, что высказывания главы евродипломатии «полны идеологической предвзятости и не основаны на элементарных исторических знаниях». Ранее, после саммита ШОС в Китае, Кая Каллас уже критиковала сближение России, Китая и других стран, называя это вызовом западному миропорядку и выражая обеспокоенность консолидацией государств Глобального Юга. Российские политики отмечали, что эти процессы свидетельствуют о формировании многополярного мира и ослаблении доминирования Запада, что, по их мнению, вызывает у Каллас и ее единомышленников резкую реакцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...