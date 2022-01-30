30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

В Тюмени рабочий сорвался с крыши при уборке снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мчс, пожарная машина, машина мчс
Тюменец упал с высоты пятого этажа Фото:

В Тюмени мужчина получил травмы при падении с крыши пятиэтажного дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили, что тюменец был доставлен в ОКБ №2.

«Вызов поступил в 12:41. Сотрудники прибыли по адресу: Московский тракт, 137. Мужчина лежал на козырьке пятиэтажного здания. По словам очевидцев, он сорвался с крыши при уборке снега. Сотрудники 13-й пожарно — спасательной части и спасатели ТОСЭР при помощи спецсредств сняли его с козырька и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — пояснили там агентству.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что мужчина был доставлен в тюменскую ОКБ №2. «Вызов поступил 31 января в 12:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. На данный момент он проходит комплексную диагностику и осмотр бригадой на этапе приемного отделения», — рассказали там агентству.

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В Тюмени мужчина получил травмы при падении с крыши пятиэтажного дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили, что тюменец был доставлен в ОКБ №2. «Вызов поступил в 12:41. Сотрудники прибыли по адресу: Московский тракт, 137. Мужчина лежал на козырьке пятиэтажного здания. По словам очевидцев, он сорвался с крыши при уборке снега. Сотрудники 13-й пожарно — спасательной части и спасатели ТОСЭР при помощи спецсредств сняли его с козырька и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — пояснили там агентству. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что мужчина был доставлен в тюменскую ОКБ №2. «Вызов поступил 31 января в 12:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. На данный момент он проходит комплексную диагностику и осмотр бригадой на этапе приемного отделения», — рассказали там агентству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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