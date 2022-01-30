В Тюмени рабочий сорвался с крыши при уборке снега

31 января 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Тюменец упал с высоты пятого этажа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени мужчина получил травмы при падении с крыши пятиэтажного дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили, что тюменец был доставлен в ОКБ №2. «Вызов поступил в 12:41. Сотрудники прибыли по адресу: Московский тракт, 137. Мужчина лежал на козырьке пятиэтажного здания. По словам очевидцев, он сорвался с крыши при уборке снега. Сотрудники 13-й пожарно — спасательной части и спасатели ТОСЭР при помощи спецсредств сняли его с козырька и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — пояснили там агентству. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что мужчина был доставлен в тюменскую ОКБ №2. «Вызов поступил 31 января в 12:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. На данный момент он проходит комплексную диагностику и осмотр бригадой на этапе приемного отделения», — рассказали там агентству. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени мужчина получил травмы при падении с крыши пятиэтажного дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили, что тюменец был доставлен в ОКБ №2. «Вызов поступил в 12:41. Сотрудники прибыли по адресу: Московский тракт, 137. Мужчина лежал на козырьке пятиэтажного здания. По словам очевидцев, он сорвался с крыши при уборке снега. Сотрудники 13-й пожарно — спасательной части и спасатели ТОСЭР при помощи спецсредств сняли его с козырька и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — пояснили там агентству. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что мужчина был доставлен в тюменскую ОКБ №2. «Вызов поступил 31 января в 12:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. На данный момент он проходит комплексную диагностику и осмотр бригадой на этапе приемного отделения», — рассказали там агентству.