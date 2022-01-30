Пациентов выписывают из-за опасности заражения коронавирусом в стенах диспансера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В онкологическом диспансере в Тюмени больных выписывают домой раньше времени из-за того, что в учреждении обнаружили несколько зараженных коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал родственник одной из пациенток.

«Теще сделали операцию, она должна была находиться в больнице от семи до 10 дней. Но на четвертый день ее выписали. Оказалось, что в онкодиспансере выявили несколько пациентов с коронавирусом. Врач так и сказал, что выписывают из-за опасности того, что она может заразиться», — рассказал URA.RU тюменец, чья родственница проходила лечение в клинике «Медицинский город».

По словам мужчины, в отделении оставляют только тяжелобольных, остальных отправляют по домам. Перед госпитализацией поступающих проверяют на COVID-19, но вирус все равно проник в диспансер.

Данные о заражениях опровергли в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Информация не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме», — ответили в ведомстве на запрос URA.RU.

Ранее агентство писало, что в ноябре 2021 года онкологический диспансер медцентра «Медицинский город» был закрыт для проведения противоэпидемических мероприятий по коронавирусу. Болезнь обнаружили у нескольких пациентов и сотрудников учреждения.

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