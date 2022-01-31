Заречные микрорайоны Тюмени остались без электричества Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени без электричества остались сразу несколько микрорайонов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Тема также широко обсуждается в соцсетях, пользователи которых предположили, что люди остались без света из-за аварии на электростанции.

«Я ехал по улице Щербакова и внезапно увидел вспышку. После этого погасли все фонари и окна домов. Все дома в районе улице Велижанской, в частном секторе напротив — нигде нет света. В большинстве многоэтажек — тоже», — пояснил агентству один из тюменцев.

О массовом отключении электричества сообщают также пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Кто в курсе, что со светом? В „Европейском“, первом, втором „Заречном“, на Ватутина? Как так-то? Прямо везде?», — поинтересовался анонимный автор публикации. «В Тюмени взорвалась электрическая подстанция. Очевидцы пишут о зареве, которое видно из Тарман. В городе перепады электричества», — сообщил Евгений Минкин. «На станции какой-то взрыв произошел, и все вырубило», — добавила Анастасия Градусова.

В Информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что в МЧС данные о взрыве подстанции не поступали. «В Тюмени зафиксировано отключение электричества в нескольких частях города. Информация о каком-либо взрыве на подстанции в МЧС России по Тюменской области не поступала», — сообщает официальный telegram-канал ведомства. Комментарий от АО «Россети» ожидается.

Обновлено 1 февраля 2022 года в 19:36.

Энергетики прокомментировали сложившуюся ситуацию. «Специалистами энергоснабжающей организацией АО „Россети Тюмень“ принимаются исчерпывающие меры по восстановлению энергоснабжения. Организацией задействованы необходимые силы и средства для оперативного возобновления подачи ресурса. Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21 часа текущего дня», — сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Так выглядит тюменский микрорайон «Европейский» без электричества Михаил Копотилов, соцсеть «ВКонтакте»

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