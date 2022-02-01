В ЯНАО ужесточили контроль за оборотом лекарств из-за «Омикрона»

Власти ЯНАО регулярно проверяют наличие лекарств от COVID и ОРВИ в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наличие всех необходимых препаратов для лечения коронавируса и ОРВИ взято на особый контроль властями ЯНАО после соответствующего поручения полпреда УрФО Владимира Якушева. Об этом URA.RU сообщили в департаменте экономики региона.

«Вопрос наличия лекарств в аптеках ЯНАО находится на особом контроле. Мониторинг лекарственных препаратов, которые применяются при лечении ОРВИ и COVID-19, на Ямале запущен и ведется на регулярной основе. Сегодня препараты, которые востребованы у ямальцев, представлены в свободном доступе, их дефицит у поставщиков не наблюдается», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что все препараты для лечения коронавируса приобретаются за счет региональной квоты и пока запас лекарств достаточный. «Допсредств (на приобретение лекарств — прим. URA.RU) не требуется. Запас достаточный и в аптеках, и в медицинских учреждениях». Кроме того, органы местного самоуправления ЯНАО находятся в постоянном диалоге с представителями аптек. Однако источник агентства отмечает, что в аптеках Салехарда и Лабытнанги подорожали препараты, которые используют для лечения COVID.

Власти ЯНАО в ноябре 2021 года отказались от бесплатной раздачи лекарств для всех болеющих ОРВИ из-за того, что в аптеках города больше нет дефицита препаратов. Меру поддержки сохранили только для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Однако жители Ямала пожаловались на скудность этих наборов. Власти региона же утверждают, что перечень зависит от течения заболевания. «Лекарства от коронавируса предоставляются по региональной льготе бесплатно, их выписывает лечащий врач», — пояснили в департаменте экономики.

Ранее Якушев поручил регионам уделить вопросу лекарственного обеспечения особое внимание из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом. Такое решение было озвучено из-за того, что пятая волна COVID-19 может быть самой сильной с начала пандемии.

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