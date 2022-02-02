Иностранец выдумал взрыв, чтобы увидеть тюменских полицейских

Полицейским пришлось тратить время на проверку ложного вызова о бомбе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чтобы сотрудники полиции Ишима (Тюменская область) быстрее приехали на вызов, гражданин Казахстана, проживающий в городе, сообщил силовикам о готовящемся взрыве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского суда.

«Ранее судимый гражданин Казахстана, проживающий в Ишиме, в нетрезвом состоянии находился у магазина „Арман“. У него произошел конфликт с незнакомцами. Тогда мужчина решил вызвать полицию, а чтобы сотрудники приехали быстрее, сообщил, что в торговой точке заложено взрывное устройство», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Приехав на место, силовики проверили магазин, но бомбы в нем не нашли. На звонившего мужчину завели уголовное дело. В суде он признал вину и извинился. По итогу иностранцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее URA.RU писало о тюменце, который подложил муляж бомбы в подъезд одного из жилых домов. Мужчина был пьян и решил проверить, как к сообщению о взрывном устройстве отнесутся силовики.