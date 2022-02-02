02 февраля 2022
01 февраля 2022

Иностранец выдумал взрыв, чтобы увидеть тюменских полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Заминированная администрация района. Сургут, кинологи, ложный вызов
Полицейским пришлось тратить время на проверку ложного вызова о бомбе Фото:

Чтобы сотрудники полиции Ишима (Тюменская область) быстрее приехали на вызов, гражданин Казахстана, проживающий в городе, сообщил силовикам о готовящемся взрыве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского суда.

«Ранее судимый гражданин Казахстана, проживающий в Ишиме, в нетрезвом состоянии находился у магазина „Арман“. У него произошел конфликт с незнакомцами. Тогда мужчина решил вызвать полицию, а чтобы сотрудники приехали быстрее, сообщил, что в торговой точке заложено взрывное устройство», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Приехав на место, силовики проверили магазин, но бомбы в нем не нашли. На звонившего мужчину завели уголовное дело. В суде он признал вину и извинился. По итогу иностранцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее URA.RU писало о тюменце, который подложил муляж бомбы в подъезд одного из жилых домов. Мужчина был пьян и решил проверить, как к сообщению о взрывном устройстве отнесутся силовики.

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Чтобы сотрудники полиции Ишима (Тюменская область) быстрее приехали на вызов, гражданин Казахстана, проживающий в городе, сообщил силовикам о готовящемся взрыве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского суда. «Ранее судимый гражданин Казахстана, проживающий в Ишиме, в нетрезвом состоянии находился у магазина „Арман“. У него произошел конфликт с незнакомцами. Тогда мужчина решил вызвать полицию, а чтобы сотрудники приехали быстрее, сообщил, что в торговой точке заложено взрывное устройство», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Приехав на место, силовики проверили магазин, но бомбы в нем не нашли. На звонившего мужчину завели уголовное дело. В суде он признал вину и извинился. По итогу иностранцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ранее URA.RU писало о тюменце, который подложил муляж бомбы в подъезд одного из жилых домов. Мужчина был пьян и решил проверить, как к сообщению о взрывном устройстве отнесутся силовики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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