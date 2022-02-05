05 февраля 2022
04 февраля 2022
03 февраля 2022

«Газпром нефть» хочет без торгов получить новый участок в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Бензозаправки. Екатеринбург, газпром-нефть, бензин, топливо, бензозаправка
Компания создает нефтегазовый кластер вокруг Новопортовского месторождения Фото:

Компания «Газпром нефть» планирует получить Салетинский участок недр в Обской губе (Ямал) без участия в аукционе. Участок примыкает к Новопортовскому месторождению, вокруг которого создается крупный нефтегазодобывающий кластер.

«Компания хочет получить эту лицензию без аукциона по заявительному принципу. Эта опция стала доступна для участков в территориальном море и внутренних водах в 2020 году», — пишет «Коммерсант».

Сообщается, что участок расположен рядом с Южно-Обским, Южно-Новопортовским и Суровым участками, которые принадлежат компании «Газпром нефть» Новопортовского нефтегазодобывающего кластера на Ямале. Редакция URA.RU направила запрос в нефтяную копанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации комментарии компании получить не удалось.

Ранее сообщалось, что «Газпром» выиграл аукцион на разработку месторождения в ЯНАО. Тогда компания выкупила Западно-Малыгинский участок Тамбейского месторождения на полуострове Ямал за 1,3 млрд рублей.

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Компания «Газпром нефть» планирует получить Салетинский участок недр в Обской губе (Ямал) без участия в аукционе. Участок примыкает к Новопортовскому месторождению, вокруг которого создается крупный нефтегазодобывающий кластер. «Компания хочет получить эту лицензию без аукциона по заявительному принципу. Эта опция стала доступна для участков в территориальном море и внутренних водах в 2020 году», — пишет «Коммерсант». Сообщается, что участок расположен рядом с Южно-Обским, Южно-Новопортовским и Суровым участками, которые принадлежат компании «Газпром нефть» Новопортовского нефтегазодобывающего кластера на Ямале. Редакция URA.RU направила запрос в нефтяную копанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации комментарии компании получить не удалось. Ранее сообщалось, что «Газпром» выиграл аукцион на разработку месторождения в ЯНАО. Тогда компания выкупила Западно-Малыгинский участок Тамбейского месторождения на полуострове Ямал за 1,3 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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