«Газпром нефть» хочет без торгов получить новый участок в ЯНАО

Компания создает нефтегазовый кластер вокруг Новопортовского месторождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Газпром нефть» планирует получить Салетинский участок недр в Обской губе (Ямал) без участия в аукционе. Участок примыкает к Новопортовскому месторождению, вокруг которого создается крупный нефтегазодобывающий кластер.

«Компания хочет получить эту лицензию без аукциона по заявительному принципу. Эта опция стала доступна для участков в территориальном море и внутренних водах в 2020 году», — пишет «Коммерсант».

Сообщается, что участок расположен рядом с Южно-Обским, Южно-Новопортовским и Суровым участками, которые принадлежат компании «Газпром нефть» Новопортовского нефтегазодобывающего кластера на Ямале. Редакция URA.RU направила запрос в нефтяную копанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации комментарии компании получить не удалось.

Ранее сообщалось, что «Газпром» выиграл аукцион на разработку месторождения в ЯНАО. Тогда компания выкупила Западно-Малыгинский участок Тамбейского месторождения на полуострове Ямал за 1,3 млрд рублей.