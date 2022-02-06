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В Тюмени умер заслуженный художник РФ Гардубей. Фото

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«Вахта памяти», годовщина гибели Немцова, гвоздики, память
Заслуженный художник РФ Михаил Гардубей два дня не дожил до 74-летия Фото:

Заслуженный художник РФ Михаил Гардубей скончался в Тюмени. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает региональное отделение Союза художников России. Умерший два дня не дожил до своего 74-летия.

«Печальная новость. Михаил Михайлович много сделал, как художник монументалист для города Тюмени — мозаики, сграффито, много росписей в интерьерах города. Много работал, как живописец и график, создавая сложные многофигурные композиции. Много лет своей жизни отдал преподавательской деятельности. Подготовил много талантливых художников, которые сейчас являются членами Союза художников России. Это большая утрата для нас. Светлая память художнику Михаилу Михайловичу», — говорится в сообщении.

По данным отделения Союза художников, Гардубей умер 6 февраля. Художник родился в Закарпатской области (УССР) 8 февраля 1948 года.

Михаил Гардубей умер в Тюмени 6 февраля
Фото:

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Заслуженный художник РФ Михаил Гардубей скончался в Тюмени. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает региональное отделение Союза художников России. Умерший два дня не дожил до своего 74-летия. «Печальная новость. Михаил Михайлович много сделал, как художник монументалист для города Тюмени — мозаики, сграффито, много росписей в интерьерах города. Много работал, как живописец и график, создавая сложные многофигурные композиции. Много лет своей жизни отдал преподавательской деятельности. Подготовил много талантливых художников, которые сейчас являются членами Союза художников России. Это большая утрата для нас. Светлая память художнику Михаилу Михайловичу», — говорится в сообщении. По данным отделения Союза художников, Гардубей умер 6 февраля. Художник родился в Закарпатской области (УССР) 8 февраля 1948 года.
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