Кудрин проверит траты Шойгу, Бортникова и охранников Путина

Счетная палата проведет проверки трат в ведомствах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин проверит траты главы Минобороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, а также Федеральной службы охраны РФ (ФСО), которая также отвечает за безопасность президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в списке мероприятий на сайте Счетной палаты.

В Счетной палате опубликовали план проверок. Ведомство проанализирует эффективность использования бюджетных денег, которые выделяли для Минобороны на эксплуатацию инфраструктуры, разработку новых видов вооружения и техники, а также оснащение флота. Проверка пройдет в «Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения „Малахит“ и „Центральном конструкторском бюро морской техники ‚Рубин‘.

Будут проанализированы траты ФСБ и ФСО на обеспечение информационной безопасности России. ФГУП «Охрана» предоставит информацию об эффективности использования федеральных ресурсов за 2017—2021 годы. Счетная палата рассмотрит затраты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на приобретение вещевого обеспечения.