В мэрии Кургана произошли кадровые перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана официально назначена Нина Юшкова, которая до этого была заместителем главы ведомства. Такая информация опубликована на сайте муниципалитета.

«Юшкова Нина Владимировна. Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений», — указано на сайте в разделе «Руководство». В пресс-службе мэрии подтвердили URA.RU назначение Юшковой на новую должность.

Юшкова родилась в 1978 году в селе Звериноголовское Курганской области. В 2000 году она окончила Курганский государственный университет, ей присвоена квалификация «учитель физики и информатики». В 2012 году Юшкова окончила РАНХиГС. С 2002 по 2005 годы она работала учителем в Кетовской школе, затем — в администрации Кетовского района специалистом по электронно-информационному обслуживанию. С 2007 года она работала на различных должностях в региональном департаменте строительства, правительстве Курганской области, администрации Кургана. Последняя должность, которую она занимала до недавнего времени — замдиректора департамента архитектуры, начальник управления земельных ресурсов и строительства.

Ранее URA.Ru сообщало, что бывший директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Вадим Литвинов покинул свой пост 11 февраля. На аппаратном совещании у главы города Елены Ситниковой, которое состоялось 14 февраля, вместо Литвинова уже присутствовала Юшкова.

Нина Юшкова официально назначена директором департамента Скрин: kurgan-city.ru

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