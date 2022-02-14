Житель Кургана возмутился начислением платы за мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Кургана начислили плату за мусор по нормативу, который был признан недействующим в декабре. Об этом URA.RU рассказал сам плательщик.

«„Чистый город“ за декабрь начислил плату по отмененным нормативам. Я считаю это мошенничеством. После отмены нормативов должны были по фактическим объемам вывезенного мусора выставлять счета. В нарушение этого выставили счета по нормативам. Если всем курганцам начислили, то это несколько десятков миллионов необоснованных начислений», — возмущается житель Кургана.

Плательщик намерен обратиться в компанию за перерасчетом платы за декабрь. Тоже самое он советует сделать и другим плательщикам. Оперативно связаться с руководством компании «Чистый город» не удалось. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганцы выиграли суд против департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. В середине декабря 2021 года санкт-петербургский апелляционный суд признал недействующими нормативы накопления коммунальных отходов, на основе которых рассчитывают плату за вывоз мусора в регионе. По мнению истцов, норматив существенно превышал реальный объем накопления мусора.

Курганц начислили плату за мусор по нормативу, который был отменен судом в декабре фото: читатель URA.RU