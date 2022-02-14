В Тюменской области бесплатно газифицируют свыше 24 тысяч домов

Власти Тюменской области газифицируют свыше 24 тысяч домовладений. Как сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Тюменской области Александр Моор, для собственников подключение станет бесплатным.
«Свыше 24 тысяч домовладений будет газифицировано в Тюменской области к 2024 году. Для собственников подключение станет бесплатным. Все в рамках поручения президента России Владимира Путина о „социальной газификации“. Обсудили эту важную тему в режиме онлайн-совещания с заместителем председателя правительства России Александром Новаком», — сообщил губернатор.
Как добавил Александр Моор, жители области отправили более тысячи заявок на догазификацию, а также, что было заключено 60% договоров на подключение. Помимо этого, власти планируют продолжить газификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима.
В рамках поручения президента России Владимира Путина о «социальной газификации», ПАО «Газпром» должно завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов в 2022 году. Было добавлено, что для 43 категории граждан Тюменской области могут получить социальную поддержку на внутридомовую газификацию. С июля сумма помощи увеличена с 40 до 60 тысяч рублей.
Власти Тюменской области газифицируют свыше 24 тысяч домовладений. Как сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Тюменской области Александр Моор, для собственников подключение станет бесплатным. «Свыше 24 тысяч домовладений будет газифицировано в Тюменской области к 2024 году. Для собственников подключение станет бесплатным. Все в рамках поручения президента России Владимира Путина о „социальной газификации“. Обсудили эту важную тему в режиме онлайн-совещания с заместителем председателя правительства России Александром Новаком», — сообщил губернатор. Как добавил Александр Моор, жители области отправили более тысячи заявок на догазификацию, а также, что было заключено 60% договоров на подключение. Помимо этого, власти планируют продолжить газификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В рамках поручения президента России Владимира Путина о «социальной газификации», ПАО «Газпром» должно завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов в 2022 году. Было добавлено, что для 43 категории граждан Тюменской области могут получить социальную поддержку на внутридомовую газификацию. С июля сумма помощи увеличена с 40 до 60 тысяч рублей.