В Тюменской области бесплатно газифицируют свыше 24 тысяч домов

15 февраля 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

В Тюмени к 2024 году будет газифицировано свыше 24 тысяч домовладений Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти Тюменской области газифицируют свыше 24 тысяч домовладений. Как сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Тюменской области Александр Моор, для собственников подключение станет бесплатным. «Свыше 24 тысяч домовладений будет газифицировано в Тюменской области к 2024 году. Для собственников подключение станет бесплатным. Все в рамках поручения президента России Владимира Путина о „социальной газификации“. Обсудили эту важную тему в режиме онлайн-совещания с заместителем председателя правительства России Александром Новаком», — сообщил губернатор. Как добавил Александр Моор, жители области отправили более тысячи заявок на догазификацию, а также, что было заключено 60% договоров на подключение. Помимо этого, власти планируют продолжить газификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В рамках поручения президента России Владимира Путина о «социальной газификации», ПАО «Газпром» должно завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов в 2022 году. Было добавлено, что для 43 категории граждан Тюменской области могут получить социальную поддержку на внутридомовую газификацию. С июля сумма помощи увеличена с 40 до 60 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Тюменской области газифицируют свыше 24 тысяч домовладений. Как сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Тюменской области Александр Моор, для собственников подключение станет бесплатным. «Свыше 24 тысяч домовладений будет газифицировано в Тюменской области к 2024 году. Для собственников подключение станет бесплатным. Все в рамках поручения президента России Владимира Путина о „социальной газификации“. Обсудили эту важную тему в режиме онлайн-совещания с заместителем председателя правительства России Александром Новаком», — сообщил губернатор. Как добавил Александр Моор, жители области отправили более тысячи заявок на догазификацию, а также, что было заключено 60% договоров на подключение. Помимо этого, власти планируют продолжить газификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В рамках поручения президента России Владимира Путина о «социальной газификации», ПАО «Газпром» должно завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов в 2022 году. Было добавлено, что для 43 категории граждан Тюменской области могут получить социальную поддержку на внутридомовую газификацию. С июля сумма помощи увеличена с 40 до 60 тысяч рублей.