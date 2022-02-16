10 марта 2022 года участнице Великой Отечественной войны из Тюмени Александре Чебаненко исполнится 105 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Тюмени Александру Чебаненко, которой 10 марта 2022 года исполнится 105 лет, признали старейшей в России живой участницей Великой Отечественной войны. Информация об этом указана на официальном сайте Книги рекордов России.

«Рекорд: Наибольший возраст участника Великой Отечественной войны в России. Рекордсмен: Чебаненко Александра Васильевна. Результат: 104 года, 11 месяцев, 1 день», — сообщает сайт Книги рекордов России.

На официальном сайте «Бессмертного полка России» указано, что Александра Чебаненко имеет множество боевых наград. «26 июня 1941 года призвана в ряды Красной армии. Воевала в составе 117-й и 237-й Гвардейских дивизий на I и II Украинских фронтах, под Киевом получила тяжелое ранение. Гвардии старшина медицинской службы, она освобождала Украину, Чехословакию. Победу встретила в поверженной Германии. Все ее восемь братьев погибли на войне. Награждена орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями „За отвагу“ и „За боевые заслуги“, многими другими наградами», — сообщает официальный сайт организации.

Тюменка была демобилизована в 1946 году. Некоторое время работала на заводе «Запорожсталь». Затем переехала в поселок Междуреченский Кондинского района (ХМАО). Сейчас проживает в Тюмени.

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