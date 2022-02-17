Директор управляющей компании в ЯНАО скрыл десятки миллионов

Руководитель управляющей компании города Ноябрьск (ЯНАО) ООО «Крепость+» будет отвечать перед судом за сокрытие налогов. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, ущерб составил порядка 45,8 млн рублей
«Прокуратура г. Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Крепость+“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
По версии силовиков, предприниматель в июле 2013 года начал заключать формальные договоры с подконтрольными юридическими фирмами для продажи услуг. Другая организация, также по заключенному агентскому договору, принимала деньги за оказанные услуги. В налоговый орган предоставлялись сведения, где отражались только агентские вознаграждения от зависимых предприятий, но не размер фактически полученной оплаты услуг.
По информации источников агентства, речь идет о Николае Шуневиче, который является руководителем ООО «Крепость+». В управлении компании находится 168 многоквартирных жилых домов.
Агентство обратилось в компанию ООО «Крепость+» для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.
URA.RU ранее сообщало, что в Новом Уренгое был наказан предприниматель за миллионные сокрытия налогов. Бизнесмен отделался штрафом на 230 тысяч рублей.
Руководитель управляющей компании города Ноябрьск (ЯНАО) ООО «Крепость+» будет отвечать перед судом за сокрытие налогов. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, ущерб составил порядка 45,8 млн рублей «Прокуратура г. Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Крепость+“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. По версии силовиков, предприниматель в июле 2013 года начал заключать формальные договоры с подконтрольными юридическими фирмами для продажи услуг. Другая организация, также по заключенному агентскому договору, принимала деньги за оказанные услуги. В налоговый орган предоставлялись сведения, где отражались только агентские вознаграждения от зависимых предприятий, но не размер фактически полученной оплаты услуг. По информации источников агентства, речь идет о Николае Шуневиче, который является руководителем ООО «Крепость+». В управлении компании находится 168 многоквартирных жилых домов. Агентство обратилось в компанию ООО «Крепость+» для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило. URA.RU ранее сообщало, что в Новом Уренгое был наказан предприниматель за миллионные сокрытия налогов. Бизнесмен отделался штрафом на 230 тысяч рублей.