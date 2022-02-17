Директор управляющей компании в ЯНАО скрыл десятки миллионов

Директор управляющей компании ответит перед судом за сокрытие от налогов более 45 млн Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Руководитель управляющей компании города Ноябрьск (ЯНАО) ООО «Крепость+» будет отвечать перед судом за сокрытие налогов. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, ущерб составил порядка 45,8 млн рублей

«Прокуратура г. Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Крепость+“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По версии силовиков, предприниматель в июле 2013 года начал заключать формальные договоры с подконтрольными юридическими фирмами для продажи услуг. Другая организация, также по заключенному агентскому договору, принимала деньги за оказанные услуги. В налоговый орган предоставлялись сведения, где отражались только агентские вознаграждения от зависимых предприятий, но не размер фактически полученной оплаты услуг.

По информации источников агентства, речь идет о Николае Шуневиче, который является руководителем ООО «Крепость+». В управлении компании находится 168 многоквартирных жилых домов.

Агентство обратилось в компанию ООО «Крепость+» для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

URA.RU ранее сообщало, что в Новом Уренгое был наказан предприниматель за миллионные сокрытия налогов. Бизнесмен отделался штрафом на 230 тысяч рублей.

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