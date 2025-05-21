Лавров объяснил, почему Армения не будет второй Украиной

Лавров: причин для украинизации Армении нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил, что Армения продолжает оставаться союзником России
Лавров заявил, что Армения продолжает оставаться союзником России Фото:

Россия не видит оснований для «украинизации» Армении, которая остается союзником и другом Москвы. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заявление прозвучало по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

«Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении», — заявил Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте МИДа РФ. Лавров подчеркнул, что Армения является союзником и дружественным государством для России. По его словам, в Армении не вводятся запреты на использование русского языка и не ограничивается распространение русской культуры.

Встреча между Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном прошла в деловой и конструктивной обстановке, несмотря на  попытку членов партии «За республику» организовать антироссийскую акцию возле здания Министерства иностранных дел Армении. Сотрудники полиции оперативно оттеснили участников протеста, обеспечив безопасность проведения переговоров. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также затронули темы экономического сотрудничества и обеспечения безопасности. Арарат Мирзоян подтвердил, что Ереван не планирует пересматривать союзнические отношения с Москвой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не видит оснований для «украинизации» Армении, которая остается союзником и другом Москвы. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заявление прозвучало по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване. «Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении», — заявил Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте МИДа РФ. Лавров подчеркнул, что Армения является союзником и дружественным государством для России. По его словам, в Армении не вводятся запреты на использование русского языка и не ограничивается распространение русской культуры. Встреча между Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном прошла в деловой и конструктивной обстановке, несмотря на  попытку членов партии «За республику» организовать антироссийскую акцию возле здания Министерства иностранных дел Армении. Сотрудники полиции оперативно оттеснили участников протеста, обеспечив безопасность проведения переговоров. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также затронули темы экономического сотрудничества и обеспечения безопасности. Арарат Мирзоян подтвердил, что Ереван не планирует пересматривать союзнические отношения с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...