Россия не видит оснований для «украинизации» Армении, которая остается союзником и другом Москвы. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заявление прозвучало по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.
«Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении», — заявил Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте МИДа РФ. Лавров подчеркнул, что Армения является союзником и дружественным государством для России. По его словам, в Армении не вводятся запреты на использование русского языка и не ограничивается распространение русской культуры.
Встреча между Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном прошла в деловой и конструктивной обстановке, несмотря на попытку членов партии «За республику» организовать антироссийскую акцию возле здания Министерства иностранных дел Армении. Сотрудники полиции оперативно оттеснили участников протеста, обеспечив безопасность проведения переговоров. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также затронули темы экономического сотрудничества и обеспечения безопасности. Арарат Мирзоян подтвердил, что Ереван не планирует пересматривать союзнические отношения с Москвой.
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