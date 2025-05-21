«Холодно и одиноко»: Шойгу рассказал о последних пяти годах

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметивший 70-летний юбилей, рассказал о сложностях последних пяти лет, которые были насыщенными и непростыми как для него лично, так и для страны. Он отметил, что с продвижением по карьерной лестнице чувство одиночества становится все более ощутимым.
«Эти пять лет были очень насыщенными. Они были очень непростыми и для меня, и для нашей страны. Поверьте мне, там (наверху служебной лестницы. — Прим. ред.) очень холодно и очень одиноко», — заявил Шойгу в интервью к фильму «Шойгу 70. Правила жизни» на телеканале «Россия 24».
Он подчеркнул, что с годами стал острее осознавать «гигантский груз ответственности», особенно на посту министра обороны, где от решений зависит многое. Шойгу также отметил, что с ростом должности человек все сильнее ощущает одиночество, так как несет полную ответственность за свои решения без возможности переложить вину на других.
21 мая секретарю Совета безопасности Российской Федерации исполняется 70 лет. Россиянам он известен как многолетний глава МЧС, министр обороны России и друг Владимира Путина. Как складывалась его судьба от тувинского строителя до министра обороны России — в материале URA.RU.
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