Хинштейн заявил о полном освобождении всей территории Курской области

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Хинштейн заявил, что всем попыткам ВСУ проникнуть в Курскую область дается жесткий отпор
Хинштейн заявил, что всем попыткам ВСУ проникнуть в Курскую область дается жесткий отпор Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Вся территория Курской области была освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ), а новые попытки их проникновения получают жесткий отпор. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«На сегодняшний день вся территория Курской области освобождена», — заявил Хинштейн в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что любые попытки ВСУ проникнуть на территорию региона встречают решительный отпор. По его словам, украинские военные каждый день ведут обстрелы и осуществляют атаки с использованием беспилотников.

Хинштейн сообщил, что разминировано 37,5 тысячи гектаров территории, 31 населенный пункт, 67 км дорог и 1175 зданий. Работы ведут ВС РФ, МЧС и добровольцы «Барс — Курск», обезвреживая десятки взрывоопасных предметов ежедневно. Более 113,2 тысячи жителей получают ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей, что составляет около 7,3 млрд рублей в месяц.

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал продление выплат до возвращения людей домой. Также 9,3 тысячи жителей получили жилищные сертификаты взамен утраченного жилья.

В ночь на 6 августа 2024 года ВСУ проникли на территорию Курской области, задействовав танки, артиллерийские установки и ударные беспилотники. В результате боевых действий в зоне обстрелов оказались мирные жители, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома под угрозой опасности.

В марте 2025 года российские войска перешли в контрнаступление, освободив ключевые территории. Полностью разгромить украинские силы в Курской области ВС РФ удалось 26 апреля 2025 года Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в разговоре с Владимиром Путиным.

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Вся территория Курской области была освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ), а новые попытки их проникновения получают жесткий отпор. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «На сегодняшний день вся территория Курской области освобождена», — заявил Хинштейн в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что любые попытки ВСУ проникнуть на территорию региона встречают решительный отпор. По его словам, украинские военные каждый день ведут обстрелы и осуществляют атаки с использованием беспилотников. Хинштейн сообщил, что разминировано 37,5 тысячи гектаров территории, 31 населенный пункт, 67 км дорог и 1175 зданий. Работы ведут ВС РФ, МЧС и добровольцы «Барс — Курск», обезвреживая десятки взрывоопасных предметов ежедневно. Более 113,2 тысячи жителей получают ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей, что составляет около 7,3 млрд рублей в месяц. Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал продление выплат до возвращения людей домой. Также 9,3 тысячи жителей получили жилищные сертификаты взамен утраченного жилья. В ночь на 6 августа 2024 года ВСУ проникли на территорию Курской области, задействовав танки, артиллерийские установки и ударные беспилотники. В результате боевых действий в зоне обстрелов оказались мирные жители, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома под угрозой опасности. В марте 2025 года российские войска перешли в контрнаступление, освободив ключевые территории. Полностью разгромить украинские силы в Курской области ВС РФ удалось 26 апреля 2025 года Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в разговоре с Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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