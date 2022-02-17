17 февраля 2022

Тюменский пенсионер обиделся на жену и зарубил ее топором

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Мужчина взялся за оружие из-за того, что жена ушла без него в гости Фото:

Ишимский районный суд приговорил 68-летнего Сергея Отзыва к восьми годам колонии строгого режима за убийство жены. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Пенсионер зарубил жену топором, пока она спала.

По данным из уголовного дела, инцидент произошел 17 октября 2021 года. «Пьяный житель села Мизоново обиделся на жену и решил с ней жестоко расправиться. Он сходил к себе домой (у пары было разное жилье), где взял топор и вернулся к супруге. Обнаружив жену спящей, Отзыв несколько раз рубанул по ее голове и рукам», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что женщина к приезду скорой еще была жива, но спасти ее не удалось, на следующий день пострадавшая скончалась в больнице Ишима. «Как потом подсудимый расскажет на следствии, поводом к убийству послужило то, что пока он спал, супруга без него ушла из дома в гости», — добавили в суде.

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Ишимский районный суд приговорил 68-летнего Сергея Отзыва к восьми годам колонии строгого режима за убийство жены. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Пенсионер зарубил жену топором, пока она спала. По данным из уголовного дела, инцидент произошел 17 октября 2021 года. «Пьяный житель села Мизоново обиделся на жену и решил с ней жестоко расправиться. Он сходил к себе домой (у пары было разное жилье), где взял топор и вернулся к супруге. Обнаружив жену спящей, Отзыв несколько раз рубанул по ее голове и рукам», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что женщина к приезду скорой еще была жива, но спасти ее не удалось, на следующий день пострадавшая скончалась в больнице Ишима. «Как потом подсудимый расскажет на следствии, поводом к убийству послужило то, что пока он спал, супруга без него ушла из дома в гости», — добавили в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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