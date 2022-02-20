«Инвитро»: уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 80%. Об этом со ссылкой на данные лабораторных исследований сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
По его словам, с мая 2020 года лаборатория провела более 4,2 миллиона исследований на антитела к S-белку коронавируса. «Более 80% россиян так или иначе иммунизированы. Они либо вакцинировались, либо переболели, но в любом случае имеют антитела», — рассказал Поздняков РИА «Новости».
Он отметил, что хоть заболеваемость «Омикроном» в стране очень высокая, но смертность от этого штамма коронавируса значительно ниже, чем в начале пандемии. «В пятую волну заболеваемость превышает цифры предыдущих в несколько раз. Но количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а при „Дельте“ летальность на пике доходила до 1,2 тысячи случаев в сутки», — объяснил Поздняков.
При этом, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России за неделю упал с 61,9% до 59,7%. Ранее врач-терапевт Андрей Звонков пояснил URA.RU, что основной причиной смерти при коронавирусе является «сосудисто-дыхательная» недостаточность. «Она связана с нарушением газообменной функции легкого, именно со стороны его сосудистого русла. Тяжелейшая гипоксия в конце концов приводит к гибели», — объяснил Андрей Звонков.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 80%. Об этом со ссылкой на данные лабораторных исследований сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, с мая 2020 года лаборатория провела более 4,2 миллиона исследований на антитела к S-белку коронавируса. «Более 80% россиян так или иначе иммунизированы. Они либо вакцинировались, либо переболели, но в любом случае имеют антитела», — рассказал Поздняков РИА «Новости». Он отметил, что хоть заболеваемость «Омикроном» в стране очень высокая, но смертность от этого штамма коронавируса значительно ниже, чем в начале пандемии. «В пятую волну заболеваемость превышает цифры предыдущих в несколько раз. Но количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а при „Дельте“ летальность на пике доходила до 1,2 тысячи случаев в сутки», — объяснил Поздняков. При этом, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России за неделю упал с 61,9% до 59,7%. Ранее врач-терапевт Андрей Звонков пояснил URA.RU, что основной причиной смерти при коронавирусе является «сосудисто-дыхательная» недостаточность. «Она связана с нарушением газообменной функции легкого, именно со стороны его сосудистого русла. Тяжелейшая гипоксия в конце концов приводит к гибели», — объяснил Андрей Звонков.