«Инвитро»: уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%

21 февраля 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

С мая 2020 года «Инвитро-Сибирь» провела более 4,2 млн исследований на антитела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 80%. Об этом со ссылкой на данные лабораторных исследований сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, с мая 2020 года лаборатория провела более 4,2 миллиона исследований на антитела к S-белку коронавируса. «Более 80% россиян так или иначе иммунизированы. Они либо вакцинировались, либо переболели, но в любом случае имеют антитела», — рассказал Поздняков РИА «Новости». Он отметил, что хоть заболеваемость «Омикроном» в стране очень высокая, но смертность от этого штамма коронавируса значительно ниже, чем в начале пандемии. «В пятую волну заболеваемость превышает цифры предыдущих в несколько раз. Но количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а при „Дельте“ летальность на пике доходила до 1,2 тысячи случаев в сутки», — объяснил Поздняков. При этом, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России за неделю упал с 61,9% до 59,7%. Ранее врач-терапевт Андрей Звонков пояснил URA.RU, что основной причиной смерти при коронавирусе является «сосудисто-дыхательная» недостаточность. «Она связана с нарушением газообменной функции легкого, именно со стороны его сосудистого русла. Тяжелейшая гипоксия в конце концов приводит к гибели», — объяснил Андрей Звонков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 80%. Об этом со ссылкой на данные лабораторных исследований сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, с мая 2020 года лаборатория провела более 4,2 миллиона исследований на антитела к S-белку коронавируса. «Более 80% россиян так или иначе иммунизированы. Они либо вакцинировались, либо переболели, но в любом случае имеют антитела», — рассказал Поздняков РИА «Новости». Он отметил, что хоть заболеваемость «Омикроном» в стране очень высокая, но смертность от этого штамма коронавируса значительно ниже, чем в начале пандемии. «В пятую волну заболеваемость превышает цифры предыдущих в несколько раз. Но количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а при „Дельте“ летальность на пике доходила до 1,2 тысячи случаев в сутки», — объяснил Поздняков. При этом, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России за неделю упал с 61,9% до 59,7%. Ранее врач-терапевт Андрей Звонков пояснил URA.RU, что основной причиной смерти при коронавирусе является «сосудисто-дыхательная» недостаточность. «Она связана с нарушением газообменной функции легкого, именно со стороны его сосудистого русла. Тяжелейшая гипоксия в конце концов приводит к гибели», — объяснил Андрей Звонков.