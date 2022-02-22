Власти Тюмени отчитались об уборке снега в городе

Уборка снега в Тюмени идет в усиленном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За минувшие сутки прирост снега в Тюмени составил до 8 см, до конца дня ожидается еще порядка 6 см. Об этом URA.RU cообщили в администрации города. Дорожные службы работают в усиленном режиме.

«В первые часы снегопада подрядчики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров. По плану днем пройдут работы на 292 улицах. Цикл по прометанию и сталкиванию снега повторяется каждые 2-3 часа. В уборке снега задействовано свыше 500 рабочих», — рассказали в мэрии.

Власти добавили, что в первую очередь проводится непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта. Уборка от снега дворов возложена на УК.

Ранее агентство писало, что на Тюменскую область надвигается снегопад. В региональной ГИБДД заявили о небезопасности федеральных трасс в регионе.