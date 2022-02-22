22 февраля 2022
21 февраля 2022

Власти Тюмени отчитались об уборке снега в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, уборка снега, снегопад
Уборка снега в Тюмени идет в усиленном режиме Фото:

За минувшие сутки прирост снега в Тюмени составил до 8 см, до конца дня ожидается еще порядка 6 см. Об этом URA.RU cообщили в администрации города. Дорожные службы работают в усиленном режиме.

«В первые часы снегопада подрядчики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров. По плану днем пройдут работы на 292 улицах. Цикл по прометанию и сталкиванию снега повторяется каждые 2-3 часа. В уборке снега задействовано свыше 500 рабочих», — рассказали в мэрии.

Власти добавили, что в первую очередь проводится непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта. Уборка от снега дворов возложена на УК.

Ранее агентство писало, что на Тюменскую область надвигается снегопад. В региональной ГИБДД заявили о небезопасности федеральных трасс в регионе.

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За минувшие сутки прирост снега в Тюмени составил до 8 см, до конца дня ожидается еще порядка 6 см. Об этом URA.RU cообщили в администрации города. Дорожные службы работают в усиленном режиме. «В первые часы снегопада подрядчики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров. По плану днем пройдут работы на 292 улицах. Цикл по прометанию и сталкиванию снега повторяется каждые 2-3 часа. В уборке снега задействовано свыше 500 рабочих», — рассказали в мэрии. Власти добавили, что в первую очередь проводится непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта. Уборка от снега дворов возложена на УК. Ранее агентство писало, что на Тюменскую область надвигается снегопад. В региональной ГИБДД заявили о небезопасности федеральных трасс в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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