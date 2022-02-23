В Кургане объявлена мобилизация гражданского населения

В Кургане собирают военных запаса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Военкомат Курганской области формирует мобилизационный людской резерв из числа гражданского населения. Со всеми желающими заключат контракты. Об этом URA.RU рассказали инсайдер из числа военных.

«По сути, это постоянная процедура, которая сейчас также проходит. Нам всегда люди нужны. Контракт может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание», — уточнил источник.

В областном военкомате СМИ поясняли, что в резерв могут попасть солдаты, сержанты или прапорщики — в возрасте до 42 лет; младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, капитан-лейтенанты — в возрасте до 47 лет; майоры, капитаны III ранга, подполковники, капитаны II ранга — в возрасте до 52 лет; полковники, капитаны I ранга — до 57 лет.

Граждане в резерве получат воинскую должность, воинское звание, пройдут аттестацию и квалификационный экзамен. Резервисты привлекаются к мероприятиям оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов. При заключении контракта выплачивается денежное содержание.