Эксперт рассказал о последствиях санкций для экономики ЯНАО

Россия обладает большей частью мировых энергоносителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, которые вводятся против России из-за военной операции на Украине, никак не повлияют на стабильность нефтегазового рынка в Ямало-Ненецком автономном округе. Как рассказал в беседе с URA.RU ведущий эксперт союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев, Ямал является основным нефтегазовым регионом мира.

«На территории России сконцентрировано 70% всех перспективных ресурсов нефти и газа мира. Крупные запасы нефти и газа могут быть открыты только на территории нашей страны, а конкретнее — на территории ЯНАО и прилегающей акватории Карского моря. ЯНАО является главной надеждой мировой энергетики и главным нефтегазоносным регионом мира. Этому региону беспокоится не о чем», — резюмировал Танкаев.

Эксперт добавил, что начиная с 2014 года Россия успешно развивается и сейчас является мировой энергетической державой. Так, на сегодня страна контролирует 25% межгосударственной торговли газом и 22% межгосударственной торговли нефтью.

«Если российские энергоносители изъять при помощи санкций из мирового энергетического баланса, то мировая экономика рухнет. Россия не нуждается ни в каких внешних поставках, мы можем наблюдать за санкциями, которые против нас вводят, но беспокоится нам не о чем», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления перед палатой представителей. объявил, что Европа откажется от российских нефти и газа в ответ на военную спецоперацию РФ на Украине. В первый день военной операции цены на газ в Европе выросли на 40%.

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