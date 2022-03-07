07 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

Драка между тобольским адвокатом и следователем закончится судом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время начнется суд над адвокатом, избившим силовика (архивное фото) Фото:

В Тобольский городской суд передано дело в отношении адвоката Вадима Силина, который обвиняется в нападении на следователя регионального УМВД. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении адвоката Вадима Силина. Судебное заседание будет назначено в ближайшее время», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее агентство писало, что Силин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.

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В Тобольский городской суд передано дело в отношении адвоката Вадима Силина, который обвиняется в нападении на следователя регионального УМВД. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении адвоката Вадима Силина. Судебное заседание будет назначено в ближайшее время», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало, что Силин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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