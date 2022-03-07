Драка между тобольским адвокатом и следователем закончится судом

В ближайшее время начнется суд над адвокатом, избившим силовика (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольский городской суд передано дело в отношении адвоката Вадима Силина, который обвиняется в нападении на следователя регионального УМВД. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении адвоката Вадима Силина. Судебное заседание будет назначено в ближайшее время», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее агентство писало, что Силин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.