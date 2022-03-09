В середине марта в Челябинской области ожидается сильнейший мороз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по ночам температура будет опускаться до минус 25 и даже минус 32 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на пятницу, 11 марта, в Челябинской области похолодает до минус 20-25 градусов. Пройдет снег, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. В ночь на субботу, 12 марта, будет еще холоднее — до минус 32 градусов мороза», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

В самом Челябинске ночи будут несколько теплее: до 25 и 30 градусов ниже нуля соответственно. При этом температура днем 11 и 12 марта будет относительно комфортной: минус 11-16 градусов и минус 9-14 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС