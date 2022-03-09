09 марта 2022

В Челябинской области похолодает до минус 32 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, иней, пар, погода, человек, женщина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
В середине марта в Челябинской области ожидается сильнейший мороз Фото:

В Челябинской области по ночам температура будет опускаться до минус 25 и даже минус 32 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на пятницу, 11 марта, в Челябинской области похолодает до минус 20-25 градусов. Пройдет снег, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. В ночь на субботу, 12 марта, будет еще холоднее — до минус 32 градусов мороза», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

В самом Челябинске ночи будут несколько теплее: до 25 и 30 градусов ниже нуля соответственно. При этом температура днем 11 и 12 марта будет относительно комфортной: минус 11-16 градусов и минус 9-14 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области по ночам температура будет опускаться до минус 25 и даже минус 32 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 11 марта, в Челябинской области похолодает до минус 20-25 градусов. Пройдет снег, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. В ночь на субботу, 12 марта, будет еще холоднее — до минус 32 градусов мороза», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. В самом Челябинске ночи будут несколько теплее: до 25 и 30 градусов ниже нуля соответственно. При этом температура днем 11 и 12 марта будет относительно комфортной: минус 11-16 градусов и минус 9-14 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...