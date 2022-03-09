Экс-глава заксобрания ЯНАО возглавил международную организацию

Сергей Хараючи на четыре года стал президентом совета ассоциации «Оленеводы мира» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почетный гражданин ЯНАО и экс-председатель окружного законодательного собрания Сергей Харючи был выбран на 4 года президентом совета ассоциации «Оленеводы мира». Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, оленеводы собрались в Ханты-Мансийске (ХМАО) для проведения VII всемирного конгресса, где в течение пяти дней они обсуждали проблемы развития своего общества.

«В Ханты-Мансийске состоялся VII Всемирный конгресс оленеводов. В течение пяти дней более 100 участников из 20 оленеводческих регионов России и мира обсуждали решения современных проблем развития оленеводства, включая образование и медицину. В рамках Конгресса состоялись выборы руководящих органов Ассоциации „Оленеводы мира“. Президентом Совета Ассоциации сроком на 4 года выбран Сергей Харючи», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе конгресса были озвучены доклады о состоянии дел оленеводов в регионах и внесли актуальные направления в декларацию развития оленеводства. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала инициативу о сотрудничестве Югры, Коми и Ямала в вопросах использования оленьих пастбищ. Помимо этого, в проект были внесены создания новых механизмов реализации продукции и повышения ее стоимость.

«Сформированы предложения участников-делегатов по мерам, направленным на сохранение традиционных знаний, повышение статуса профессии оленевода, статуса и социального обеспечения чумработниц», — приводит слова сенатора РФ Александра Новьюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

Следующий конгресс пройдет через четыре года в Монголии. В этом году организаторами выступили правительство ХМАО и международная ассоциация «Оленеводы мира».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прилетят оленеводы со всего мира. Югра впервые принимала данное мероприятие.

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