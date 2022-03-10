У уроженца Республики Узбекистан забрали паспорт гражданина РФ за пропаганду терроризма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженца Республики Узбекистан в Кургане лишили российского гражданства за пропаганду терроризма в соцсети «ВКонтакте». Он оказался приверженцем «Исламского государства» (запрещенная в России международная террористическая организация), сообщают в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Гражданин Республики Узбекистан приобрел гражданство Российской Федерации в 2017 году. Позднее, разделяя взгляды участников признанной террористической и запрещенной на территории РФ международной террористической организации „Исламское государство“, находясь в Кургане, он разместил в социальной сети „ВКонтакте“ видеозаписи и аудиозапись, содержащие признаки пропаганды терроризма», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, мужчина призывал к участию в деятельности организаций, запрещенных в России, и оправдывал их деятельность. Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбуждало в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). В ноябре 2021 года его признали виновным и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

По заключению регионального УМВД, решение о приеме мужчины в гражданство РФ отменено. У него изъяли российский паспорт, теперь он должен уехать из страны.

Мужчину лишили гражданства РФ, полученного им в 2017 году Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области

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