Тюменские таксисты уходят из Uber в знак поддержки спецоперации

В Тюмени водители отключаются от агрегатора Uber Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени водители такси начали отключаться от агрегатора Uber в знак поддержки спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Uber планирует уйти с российского рынка на фоне введенных в отношении РФ международных санкций.

«После новостей о том, что Uber планирует уйти из России из-за санкций, многие водители стали от него отключаться. Именно потому, что считают себя патриотами и не хотят работать на компанию, которая, так или иначе, выступает против РФ, но продолжает зарабатывать здесь деньги. Это можно назвать гражданской позицией», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он также добавил, что агрегатор Uber и раньше не пользовался большим спросом среди тюменских водителей. «Там все дело в ценовой политике. Да, российское отделение Uber входит в состав „Яндекса“. Но заработки и тарифы в компании другие. То есть, подключившись к тому же „Яндекс. Go“, можно заработать значительно больше денег», — уточнил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Двумя днями ранее РФ признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне ряд государств и международных компаний ввели санкции в отношении России.

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