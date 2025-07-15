15 июля 2025

Свердловского штурмовика, без вести пропавшего на СВО, лишили гражданства РФ

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Андрей выполнял боевые задачи на самых сложных направления в зоне СВО Фото:
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Натурализованный гражданин России Андрей (родился в Узбекистане) отправился в зону СВО из исправительного учреждения Волгограда. На фронте он узнал о лишении российского гражданства и попытался оспорить это решение. Однако Андрей погиб, выполняя свой боевой долг, не дождавшись окончания процесса. О том, как его старшая сестра Екатерина, заручившись поддержкой свердловского омбудсмена, отстояли честь бойца — в материале URA.RU.

Андрей появился на свет в 1991 году в Узбекистане, став вторым ребенком в семье. На тот момент его старшей сестре уже исполнилось шесть лет. Вскоре после рождения Андрея обстановка в республике начала резко меняться. Распад Советского Союза привел к масштабным экономическим трудностям, и найти работу стало практически невозможно. Столкнувшись с отсутствием перспектив и необходимостью обеспечить будущее детей, семья приняла трудное, но неизбежное решение: покинуть родные края и переехать на Урал в поисках лучшей жизни и стабильности.

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Андрей попал за решетку в 2016 году (архивное фото)
Фото:

Брат, по словам Екатерины, всегда был веселым мальчишкой, который с легкостью заводил знакомства и быстро становился душой любой компании. И даже в новом городе он без труда находил друзей. Однако, к глубокому сожалению семьи, со временем в его окружении стали появляться ребята с явно выраженными хулиганскими наклонностями. «Изначально нам казалось, что он просто хочет побыть 'плохишом', чтобы произвести впечатление на девочек», — вспоминает она. «Как оказалось, это было большим заблуждением».

«В 2016 году Андрей связался с плохой компанией и, как результат, оказался за решеткой. Его приговорили почти к десяти годам лишения свободы. Свой срок он отбывал в Волгограде. Состояние родителей очень сильно пошатнулось, но особенно сильно удар пришелся по отцу. К сожалению, в 2022 году, не выдержав этого испытания, папа умер», — посетовала сестра бойца.

В 2023 году Андрей, находясь в заключении, попросился на фронт, не уведомив родных. Родные узнали о его решении лишь спустя несколько недель, когда он уже был на передовой. «Мы были в шоке. Но он не стал обсуждать свое решение. Сказал о том, что хочет, чтобы им гордились и помнили не как уголовника, а как настоящего патриота. Было тяжело, но решение Андрюши мы приняли и его поддержали», — рассказала Екатерина.

ФСБ, учения. Челябинск
Находясь в заключении, Андрей заключил контракт и отправился на фронт (архивное фото)
Фото:

В 2024 году боец был удостоен высокого статуса ветерана боевых действий. Уже в марте того же года, находясь непосредственно на фронте и продолжая выполнять свой долг, он столкнулся с абсурдной ситуацией: его лишили российского гражданства. Основанием для этого послужили изменения в законе, касающиеся иностранцев, совершивших преступления.

Не смирившись с таким решением, Андрей обратился в суд. «Он был штурмовиком, всегда на передовой. И вот совершенно случайно его лишают российского гражданства. Шок, растерянность…», — говорит родственница. «Брат пошел в суд отстаивать свое имя и право быть русским у себя на Родине».

В августе 2024 года, как и планировалось, Андрей приехал к родным на две недели в отпуск. «Мы отлично провели время», — вспоминает его сестра. «Прямо так много говорили, вспоминали папу, наше детство. Мы никак не могли наговориться. Было какое-то странное предчувствие, будто видимся в последний раз». К большому сожалению, это предчувствие оказалось пророческим. «Тогда мы видели Андрюшку последний раз живым», — произносит Екатерина, едва сдерживая слезы.

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В сентябре 2024 боец последний раз контактировал с родными (архивное фото)
Фото:

В сентябре военнослужащий в последний раз связался со своими близкими. Он сообщил, что отправляется выполнять боевые задачи, и с тех пор связь с ним оборвалась. Две недели спустя, когда от Андрея не поступало никаких вестей, родные начали бить тревогу и самостоятельно искать хоть какую-то информацию о его судьбе.

Екатерина смогла выйти на связь с его сослуживцами. От них она узнала страшную весть: после одного из штурмов ее брата больше никто не видел. Прошли томительные месяцы ожиданий и неопределенности, прежде чем Андрея официально признали без вести пропавшим.

«Мы разрывались между надеждой, что он жив и, может быть, просто потерял память или находится в засаде. В тот момент все чувства смешались в единый клубок. Но именно тогда, на фоне этой невыносимой тревоги пришла еще одна шокирующая новость: брату было отказано в апелляции по решению о лишении его российского гражданства. Это стало последней каплей. Мне было дико обидно, что мой брат пропал на фронте, а родина, за которую он, возможно, отдал жизнь, теперь еще и лишает его гражданства. В тот момент я твердо решила: пока нет информации о том, жив он или нет, я буду добиваться справедливости в суде, борясь за его честь», — сказала Екатерина.

Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург
Сестра бойца обратилась за помощью к Татьяне Мерзляковой (архивное фото)
Фото:

Девушка столкнулась с чередой бюрократических отказов в попытке решить вопрос гражданства своего брата. Ее поиски привели к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Несмотря на предыдущие безрезультатные обращения, героиня получила поддержку.

Омбудсмен, по словам девушки, заверила, что будет «бороться за честь русского солдата до конца» и сдержала свое обещание, дав девушке силы продолжить судебные разбирательства. «Татьяна Георгиевна тогда пообещала, что будет бороться за моего брата — и свое слово она сдержала полностью. Ее поддержка стала для меня опорой», — поделилась Екатерина.

Однако в ходе длительных разбирательств поступила трагическая новость: ее брат был официально признан погибшим. По словам Екатерины, это тяжелое известие лишь усилило ее стремление защитить достоинство и память Андрея. В марте 2025 года, после многих месяцев борьбы, апелляционный суд отменил ранее вынесенное решение и полностью восстановил гражданство Андрея.

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В конечном итоге Андрею восстановили гражданство (архивное фото)
Фото:

«Я выражаю глубокую признательность не только Татьяне Георгиевне, но и всему аппарату за оказанную поддержку. Также хочу поблагодарить суд и прокуратуру за то, что они приняли сторону нашей семьи и отстояли честь моего брата. Я благодарна всем, кто оказал помощь в этой сложной ситуации», — обратилась Екатерина.

«Для некоторых мой брат может казаться обычным преступником, однако он понес наказание в полной мере — ценой собственной жизни — и, по моему мнению, заслуживает права быть гражданином России», — подчеркнула сестра погибшего бойца.

В беседе с журналистом URA.RU омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что, несмотря на допущенные в молодости ошибки, Андрей на деле доказал свое право называться гражданином России не только по национальному признаку, но и благодаря искреннему патриотизму и преданности Родине. «Я выражаю благодарность всем государственным структурам за слаженные действия и поддержку, оказанную на каждом этапе в столь непростых обстоятельствах. Благодаря совместным усилиям удалось преодолеть возникшие трудности и сохранить память о солдате», — подытожила правозащитница.

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Натурализованный гражданин России Андрей (родился в Узбекистане) отправился в зону СВО из исправительного учреждения Волгограда. На фронте он узнал о лишении российского гражданства и попытался оспорить это решение. Однако Андрей погиб, выполняя свой боевой долг, не дождавшись окончания процесса. О том, как его старшая сестра Екатерина, заручившись поддержкой свердловского омбудсмена, отстояли честь бойца — в материале URA.RU. Андрей появился на свет в 1991 году в Узбекистане, став вторым ребенком в семье. На тот момент его старшей сестре уже исполнилось шесть лет. Вскоре после рождения Андрея обстановка в республике начала резко меняться. Распад Советского Союза привел к масштабным экономическим трудностям, и найти работу стало практически невозможно. Столкнувшись с отсутствием перспектив и необходимостью обеспечить будущее детей, семья приняла трудное, но неизбежное решение: покинуть родные края и переехать на Урал в поисках лучшей жизни и стабильности. Брат, по словам Екатерины, всегда был веселым мальчишкой, который с легкостью заводил знакомства и быстро становился душой любой компании. И даже в новом городе он без труда находил друзей. Однако, к глубокому сожалению семьи, со временем в его окружении стали появляться ребята с явно выраженными хулиганскими наклонностями. «Изначально нам казалось, что он просто хочет побыть 'плохишом', чтобы произвести впечатление на девочек», — вспоминает она. «Как оказалось, это было большим заблуждением». «В 2016 году Андрей связался с плохой компанией и, как результат, оказался за решеткой. Его приговорили почти к десяти годам лишения свободы. Свой срок он отбывал в Волгограде. Состояние родителей очень сильно пошатнулось, но особенно сильно удар пришелся по отцу. К сожалению, в 2022 году, не выдержав этого испытания, папа умер», — посетовала сестра бойца. В 2023 году Андрей, находясь в заключении, попросился на фронт, не уведомив родных. Родные узнали о его решении лишь спустя несколько недель, когда он уже был на передовой. «Мы были в шоке. Но он не стал обсуждать свое решение. Сказал о том, что хочет, чтобы им гордились и помнили не как уголовника, а как настоящего патриота. Было тяжело, но решение Андрюши мы приняли и его поддержали», — рассказала Екатерина. В 2024 году боец был удостоен высокого статуса ветерана боевых действий. Уже в марте того же года, находясь непосредственно на фронте и продолжая выполнять свой долг, он столкнулся с абсурдной ситуацией: его лишили российского гражданства. Основанием для этого послужили изменения в законе, касающиеся иностранцев, совершивших преступления. Не смирившись с таким решением, Андрей обратился в суд. «Он был штурмовиком, всегда на передовой. И вот совершенно случайно его лишают российского гражданства. Шок, растерянность…», — говорит родственница. «Брат пошел в суд отстаивать свое имя и право быть русским у себя на Родине». В августе 2024 года, как и планировалось, Андрей приехал к родным на две недели в отпуск. «Мы отлично провели время», — вспоминает его сестра. «Прямо так много говорили, вспоминали папу, наше детство. Мы никак не могли наговориться. Было какое-то странное предчувствие, будто видимся в последний раз». К большому сожалению, это предчувствие оказалось пророческим. «Тогда мы видели Андрюшку последний раз живым», — произносит Екатерина, едва сдерживая слезы. В сентябре военнослужащий в последний раз связался со своими близкими. Он сообщил, что отправляется выполнять боевые задачи, и с тех пор связь с ним оборвалась. Две недели спустя, когда от Андрея не поступало никаких вестей, родные начали бить тревогу и самостоятельно искать хоть какую-то информацию о его судьбе. Екатерина смогла выйти на связь с его сослуживцами. От них она узнала страшную весть: после одного из штурмов ее брата больше никто не видел. Прошли томительные месяцы ожиданий и неопределенности, прежде чем Андрея официально признали без вести пропавшим. «Мы разрывались между надеждой, что он жив и, может быть, просто потерял память или находится в засаде. В тот момент все чувства смешались в единый клубок. Но именно тогда, на фоне этой невыносимой тревоги пришла еще одна шокирующая новость: брату было отказано в апелляции по решению о лишении его российского гражданства. Это стало последней каплей. Мне было дико обидно, что мой брат пропал на фронте, а родина, за которую он, возможно, отдал жизнь, теперь еще и лишает его гражданства. В тот момент я твердо решила: пока нет информации о том, жив он или нет, я буду добиваться справедливости в суде, борясь за его честь», — сказала Екатерина. Девушка столкнулась с чередой бюрократических отказов в попытке решить вопрос гражданства своего брата. Ее поиски привели к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Несмотря на предыдущие безрезультатные обращения, героиня получила поддержку. Омбудсмен, по словам девушки, заверила, что будет «бороться за честь русского солдата до конца» и сдержала свое обещание, дав девушке силы продолжить судебные разбирательства. «Татьяна Георгиевна тогда пообещала, что будет бороться за моего брата — и свое слово она сдержала полностью. Ее поддержка стала для меня опорой», — поделилась Екатерина. Однако в ходе длительных разбирательств поступила трагическая новость: ее брат был официально признан погибшим. По словам Екатерины, это тяжелое известие лишь усилило ее стремление защитить достоинство и память Андрея. В марте 2025 года, после многих месяцев борьбы, апелляционный суд отменил ранее вынесенное решение и полностью восстановил гражданство Андрея. «Я выражаю глубокую признательность не только Татьяне Георгиевне, но и всему аппарату за оказанную поддержку. Также хочу поблагодарить суд и прокуратуру за то, что они приняли сторону нашей семьи и отстояли честь моего брата. Я благодарна всем, кто оказал помощь в этой сложной ситуации», — обратилась Екатерина. «Для некоторых мой брат может казаться обычным преступником, однако он понес наказание в полной мере — ценой собственной жизни — и, по моему мнению, заслуживает права быть гражданином России», — подчеркнула сестра погибшего бойца. В беседе с журналистом URA.RU омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что, несмотря на допущенные в молодости ошибки, Андрей на деле доказал свое право называться гражданином России не только по национальному признаку, но и благодаря искреннему патриотизму и преданности Родине. «Я выражаю благодарность всем государственным структурам за слаженные действия и поддержку, оказанную на каждом этапе в столь непростых обстоятельствах. Благодаря совместным усилиям удалось преодолеть возникшие трудности и сохранить память о солдате», — подытожила правозащитница.
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