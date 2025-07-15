Свердловского штурмовика, без вести пропавшего на СВО, лишили гражданства РФ

16 июля 2025 в 08:54 Размер текста - 17 +

Андрей выполнял боевые задачи на самых сложных направления в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Натурализованный гражданин России Андрей (родился в Узбекистане) отправился в зону СВО из исправительного учреждения Волгограда. На фронте он узнал о лишении российского гражданства и попытался оспорить это решение. Однако Андрей погиб, выполняя свой боевой долг, не дождавшись окончания процесса. О том, как его старшая сестра Екатерина, заручившись поддержкой свердловского омбудсмена, отстояли честь бойца — в материале URA.RU. Андрей появился на свет в 1991 году в Узбекистане, став вторым ребенком в семье. На тот момент его старшей сестре уже исполнилось шесть лет. Вскоре после рождения Андрея обстановка в республике начала резко меняться. Распад Советского Союза привел к масштабным экономическим трудностям, и найти работу стало практически невозможно. Столкнувшись с отсутствием перспектив и необходимостью обеспечить будущее детей, семья приняла трудное, но неизбежное решение: покинуть родные края и переехать на Урал в поисках лучшей жизни и стабильности. Андрей попал за решетку в 2016 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Брат, по словам Екатерины, всегда был веселым мальчишкой, который с легкостью заводил знакомства и быстро становился душой любой компании. И даже в новом городе он без труда находил друзей. Однако, к глубокому сожалению семьи, со временем в его окружении стали появляться ребята с явно выраженными хулиганскими наклонностями. «Изначально нам казалось, что он просто хочет побыть 'плохишом', чтобы произвести впечатление на девочек», — вспоминает она. «Как оказалось, это было большим заблуждением». «В 2016 году Андрей связался с плохой компанией и, как результат, оказался за решеткой. Его приговорили почти к десяти годам лишения свободы. Свой срок он отбывал в Волгограде. Состояние родителей очень сильно пошатнулось, но особенно сильно удар пришелся по отцу. К сожалению, в 2022 году, не выдержав этого испытания, папа умер», — посетовала сестра бойца. В 2023 году Андрей, находясь в заключении, попросился на фронт, не уведомив родных. Родные узнали о его решении лишь спустя несколько недель, когда он уже был на передовой. «Мы были в шоке. Но он не стал обсуждать свое решение. Сказал о том, что хочет, чтобы им гордились и помнили не как уголовника, а как настоящего патриота. Было тяжело, но решение Андрюши мы приняли и его поддержали», — рассказала Екатерина. Находясь в заключении, Андрей заключил контракт и отправился на фронт (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году боец был удостоен высокого статуса ветерана боевых действий. Уже в марте того же года, находясь непосредственно на фронте и продолжая выполнять свой долг, он столкнулся с абсурдной ситуацией: его лишили российского гражданства. Основанием для этого послужили изменения в законе, касающиеся иностранцев, совершивших преступления. Не смирившись с таким решением, Андрей обратился в суд. «Он был штурмовиком, всегда на передовой. И вот совершенно случайно его лишают российского гражданства. Шок, растерянность…», — говорит родственница. «Брат пошел в суд отстаивать свое имя и право быть русским у себя на Родине». В августе 2024 года, как и планировалось, Андрей приехал к родным на две недели в отпуск. «Мы отлично провели время», — вспоминает его сестра. «Прямо так много говорили, вспоминали папу, наше детство. Мы никак не могли наговориться. Было какое-то странное предчувствие, будто видимся в последний раз». К большому сожалению, это предчувствие оказалось пророческим. «Тогда мы видели Андрюшку последний раз живым», — произносит Екатерина, едва сдерживая слезы. В сентябре 2024 боец последний раз контактировал с родными (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сентябре военнослужащий в последний раз связался со своими близкими. Он сообщил, что отправляется выполнять боевые задачи, и с тех пор связь с ним оборвалась. Две недели спустя, когда от Андрея не поступало никаких вестей, родные начали бить тревогу и самостоятельно искать хоть какую-то информацию о его судьбе. Екатерина смогла выйти на связь с его сослуживцами. От них она узнала страшную весть: после одного из штурмов ее брата больше никто не видел. Прошли томительные месяцы ожиданий и неопределенности, прежде чем Андрея официально признали без вести пропавшим. «Мы разрывались между надеждой, что он жив и, может быть, просто потерял память или находится в засаде. В тот момент все чувства смешались в единый клубок. Но именно тогда, на фоне этой невыносимой тревоги пришла еще одна шокирующая новость: брату было отказано в апелляции по решению о лишении его российского гражданства. Это стало последней каплей. Мне было дико обидно, что мой брат пропал на фронте, а родина, за которую он, возможно, отдал жизнь, теперь еще и лишает его гражданства. В тот момент я твердо решила: пока нет информации о том, жив он или нет, я буду добиваться справедливости в суде, борясь за его честь», — сказала Екатерина. Сестра бойца обратилась за помощью к Татьяне Мерзляковой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девушка столкнулась с чередой бюрократических отказов в попытке решить вопрос гражданства своего брата. Ее поиски привели к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Несмотря на предыдущие безрезультатные обращения, героиня получила поддержку. Омбудсмен, по словам девушки, заверила, что будет «бороться за честь русского солдата до конца» и сдержала свое обещание, дав девушке силы продолжить судебные разбирательства. «Татьяна Георгиевна тогда пообещала, что будет бороться за моего брата — и свое слово она сдержала полностью. Ее поддержка стала для меня опорой», — поделилась Екатерина. Однако в ходе длительных разбирательств поступила трагическая новость: ее брат был официально признан погибшим. По словам Екатерины, это тяжелое известие лишь усилило ее стремление защитить достоинство и память Андрея. В марте 2025 года, после многих месяцев борьбы, апелляционный суд отменил ранее вынесенное решение и полностью восстановил гражданство Андрея. В конечном итоге Андрею восстановили гражданство (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Я выражаю глубокую признательность не только Татьяне Георгиевне, но и всему аппарату за оказанную поддержку. Также хочу поблагодарить суд и прокуратуру за то, что они приняли сторону нашей семьи и отстояли честь моего брата. Я благодарна всем, кто оказал помощь в этой сложной ситуации», — обратилась Екатерина. «Для некоторых мой брат может казаться обычным преступником, однако он понес наказание в полной мере — ценой собственной жизни — и, по моему мнению, заслуживает права быть гражданином России», — подчеркнула сестра погибшего бойца. В беседе с журналистом URA.RU омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что, несмотря на допущенные в молодости ошибки, Андрей на деле доказал свое право называться гражданином России не только по национальному признаку, но и благодаря искреннему патриотизму и преданности Родине. «Я выражаю благодарность всем государственным структурам за слаженные действия и поддержку, оказанную на каждом этапе в столь непростых обстоятельствах. Благодаря совместным усилиям удалось преодолеть возникшие трудности и сохранить память о солдате», — подытожила правозащитница. 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Натурализованный гражданин России Андрей (родился в Узбекистане) отправился в зону СВО из исправительного учреждения Волгограда. На фронте он узнал о лишении российского гражданства и попытался оспорить это решение. Однако Андрей погиб, выполняя свой боевой долг, не дождавшись окончания процесса. О том, как его старшая сестра Екатерина, заручившись поддержкой свердловского омбудсмена, отстояли честь бойца — в материале URA.RU. Андрей появился на свет в 1991 году в Узбекистане, став вторым ребенком в семье. На тот момент его старшей сестре уже исполнилось шесть лет. Вскоре после рождения Андрея обстановка в республике начала резко меняться. Распад Советского Союза привел к масштабным экономическим трудностям, и найти работу стало практически невозможно. Столкнувшись с отсутствием перспектив и необходимостью обеспечить будущее детей, семья приняла трудное, но неизбежное решение: покинуть родные края и переехать на Урал в поисках лучшей жизни и стабильности. Брат, по словам Екатерины, всегда был веселым мальчишкой, который с легкостью заводил знакомства и быстро становился душой любой компании. И даже в новом городе он без труда находил друзей. Однако, к глубокому сожалению семьи, со временем в его окружении стали появляться ребята с явно выраженными хулиганскими наклонностями. «Изначально нам казалось, что он просто хочет побыть 'плохишом', чтобы произвести впечатление на девочек», — вспоминает она. «Как оказалось, это было большим заблуждением». «В 2016 году Андрей связался с плохой компанией и, как результат, оказался за решеткой. Его приговорили почти к десяти годам лишения свободы. Свой срок он отбывал в Волгограде. Состояние родителей очень сильно пошатнулось, но особенно сильно удар пришелся по отцу. К сожалению, в 2022 году, не выдержав этого испытания, папа умер», — посетовала сестра бойца. В 2023 году Андрей, находясь в заключении, попросился на фронт, не уведомив родных. Родные узнали о его решении лишь спустя несколько недель, когда он уже был на передовой. «Мы были в шоке. Но он не стал обсуждать свое решение. Сказал о том, что хочет, чтобы им гордились и помнили не как уголовника, а как настоящего патриота. Было тяжело, но решение Андрюши мы приняли и его поддержали», — рассказала Екатерина. В 2024 году боец был удостоен высокого статуса ветерана боевых действий. Уже в марте того же года, находясь непосредственно на фронте и продолжая выполнять свой долг, он столкнулся с абсурдной ситуацией: его лишили российского гражданства. Основанием для этого послужили изменения в законе, касающиеся иностранцев, совершивших преступления. Не смирившись с таким решением, Андрей обратился в суд. «Он был штурмовиком, всегда на передовой. И вот совершенно случайно его лишают российского гражданства. Шок, растерянность…», — говорит родственница. «Брат пошел в суд отстаивать свое имя и право быть русским у себя на Родине». В августе 2024 года, как и планировалось, Андрей приехал к родным на две недели в отпуск. «Мы отлично провели время», — вспоминает его сестра. «Прямо так много говорили, вспоминали папу, наше детство. Мы никак не могли наговориться. Было какое-то странное предчувствие, будто видимся в последний раз». К большому сожалению, это предчувствие оказалось пророческим. «Тогда мы видели Андрюшку последний раз живым», — произносит Екатерина, едва сдерживая слезы. В сентябре военнослужащий в последний раз связался со своими близкими. Он сообщил, что отправляется выполнять боевые задачи, и с тех пор связь с ним оборвалась. Две недели спустя, когда от Андрея не поступало никаких вестей, родные начали бить тревогу и самостоятельно искать хоть какую-то информацию о его судьбе. Екатерина смогла выйти на связь с его сослуживцами. От них она узнала страшную весть: после одного из штурмов ее брата больше никто не видел. Прошли томительные месяцы ожиданий и неопределенности, прежде чем Андрея официально признали без вести пропавшим. «Мы разрывались между надеждой, что он жив и, может быть, просто потерял память или находится в засаде. В тот момент все чувства смешались в единый клубок. Но именно тогда, на фоне этой невыносимой тревоги пришла еще одна шокирующая новость: брату было отказано в апелляции по решению о лишении его российского гражданства. Это стало последней каплей. Мне было дико обидно, что мой брат пропал на фронте, а родина, за которую он, возможно, отдал жизнь, теперь еще и лишает его гражданства. В тот момент я твердо решила: пока нет информации о том, жив он или нет, я буду добиваться справедливости в суде, борясь за его честь», — сказала Екатерина. Девушка столкнулась с чередой бюрократических отказов в попытке решить вопрос гражданства своего брата. Ее поиски привели к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Несмотря на предыдущие безрезультатные обращения, героиня получила поддержку. Омбудсмен, по словам девушки, заверила, что будет «бороться за честь русского солдата до конца» и сдержала свое обещание, дав девушке силы продолжить судебные разбирательства. «Татьяна Георгиевна тогда пообещала, что будет бороться за моего брата — и свое слово она сдержала полностью. Ее поддержка стала для меня опорой», — поделилась Екатерина. Однако в ходе длительных разбирательств поступила трагическая новость: ее брат был официально признан погибшим. По словам Екатерины, это тяжелое известие лишь усилило ее стремление защитить достоинство и память Андрея. В марте 2025 года, после многих месяцев борьбы, апелляционный суд отменил ранее вынесенное решение и полностью восстановил гражданство Андрея. «Я выражаю глубокую признательность не только Татьяне Георгиевне, но и всему аппарату за оказанную поддержку. Также хочу поблагодарить суд и прокуратуру за то, что они приняли сторону нашей семьи и отстояли честь моего брата. Я благодарна всем, кто оказал помощь в этой сложной ситуации», — обратилась Екатерина. «Для некоторых мой брат может казаться обычным преступником, однако он понес наказание в полной мере — ценой собственной жизни — и, по моему мнению, заслуживает права быть гражданином России», — подчеркнула сестра погибшего бойца. В беседе с журналистом URA.RU омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что, несмотря на допущенные в молодости ошибки, Андрей на деле доказал свое право называться гражданином России не только по национальному признаку, но и благодаря искреннему патриотизму и преданности Родине. «Я выражаю благодарность всем государственным структурам за слаженные действия и поддержку, оказанную на каждом этапе в столь непростых обстоятельствах. Благодаря совместным усилиям удалось преодолеть возникшие трудности и сохранить память о солдате», — подытожила правозащитница.