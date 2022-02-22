МИД России установил дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел России установило дипломатические отношения с внешнеполитическими ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина МИД России установил дипломатические отношения с МИД ДНР и ЛНР с 22 февраля, говорится в сообщении российского министерства. Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег из ДНР и ЛНР Наталью Никонорову и Владислава Дейнего.
В МИД РФ подчеркнули, что нацелены на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Уточняется, что Россия намерена развиваться по линии внешнеполитических ведомств в интересах россиян, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.
Министерство иностранных дел России установило дипломатические отношения с внешнеполитическими ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В соответствии с указом президента России Владимира Путина МИД России установил дипломатические отношения с МИД ДНР и ЛНР с 22 февраля, говорится в сообщении российского министерства. Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег из ДНР и ЛНР Наталью Никонорову и Владислава Дейнего. В МИД РФ подчеркнули, что нацелены на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Уточняется, что Россия намерена развиваться по линии внешнеполитических ведомств в интересах россиян, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности. Ранее сообщалось, что Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Российский лидер определил границы республик Донбасса. Страны Евросоюза единогласно приняли жесткие санкции против России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам газом за 2000 евро.