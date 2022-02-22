МИД России установил дипломатические отношения с ДНР и ЛНР 23 февраля 2022 в 00:11 Размер текста - 17 + Дипломатические отношения РФ с ДНР и ЛНР установлены с 22 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Министерство иностранных дел России установило дипломатические отношения с внешнеполитическими ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В соответствии с указом президента России Владимира Путина МИД России установил дипломатические отношения с МИД ДНР и ЛНР с 22 февраля, говорится в сообщении российского министерства. Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег из ДНР и ЛНР Наталью Никонорову и Владислава Дейнего. В МИД РФ подчеркнули, что нацелены на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Уточняется, что Россия намерена развиваться по линии внешнеполитических ведомств в интересах россиян, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности. Ранее сообщалось, что Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Российский лидер определил границы республик Донбасса. Страны Евросоюза единогласно приняли жесткие санкции против России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам газом за 2000 евро. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Министерство иностранных дел России установило дипломатические отношения с внешнеполитическими ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В соответствии с указом президента России Владимира Путина МИД России установил дипломатические отношения с МИД ДНР и ЛНР с 22 февраля, говорится в сообщении российского министерства. Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег из ДНР и ЛНР Наталью Никонорову и Владислава Дейнего. В МИД РФ подчеркнули, что нацелены на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Уточняется, что Россия намерена развиваться по линии внешнеполитических ведомств в интересах россиян, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности. Ранее сообщалось, что Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Российский лидер определил границы республик Донбасса. Страны Евросоюза единогласно приняли жесткие санкции против России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам газом за 2000 евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям