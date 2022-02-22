22 февраля 2022

МИД России установил дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Дипломатические отношения РФ с ДНР и ЛНР установлены с 22 февраля Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел России установило дипломатические отношения с внешнеполитическими ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина МИД России установил дипломатические отношения с МИД ДНР и ЛНР с 22 февраля, говорится в сообщении российского министерства. Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег из ДНР и ЛНР Наталью Никонорову и Владислава Дейнего.

В МИД РФ подчеркнули, что нацелены на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Уточняется, что Россия намерена развиваться по линии внешнеполитических ведомств в интересах россиян, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Российский лидер определил границы республик Донбасса. Страны Евросоюза единогласно приняли жесткие санкции против России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам газом за 2000 евро.

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Министерство иностранных дел России установило дипломатические отношения с внешнеполитическими ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В соответствии с указом президента России Владимира Путина МИД России установил дипломатические отношения с МИД ДНР и ЛНР с 22 февраля, говорится в сообщении российского министерства. Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег из ДНР и ЛНР Наталью Никонорову и Владислава Дейнего. В МИД РФ подчеркнули, что нацелены на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР. Уточняется, что Россия намерена развиваться по линии внешнеполитических ведомств в интересах россиян, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности. Ранее сообщалось, что Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Российский лидер определил границы республик Донбасса. Страны Евросоюза единогласно приняли жесткие санкции против России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам газом за 2000 евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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