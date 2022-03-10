10 марта 2022
09 марта 2022

Роспотребнадзор ЯНАО озаботился завозом коронавируса беженцами

© Служба новостей «URA.RU»
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В случае заражения COVID беженцам окажут необходимую помощь Фото:
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Беженцы с Украины

Беженцы с Донбасса, которые вынуждены были переехать в ЯНАО, могут завезти в округ ряд опасных инфекционных заболеваний. Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача по ЯНАО Людмилы Нечепуренко.

«Я, главный санитарный врач по ЯНАО Л.А. Нечепуренко, проведя анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости инфекционными болезнями, отмечаю существующую угрозу завоза вынужденными переселенцами из Украины на территорию ЯНАО опасных инфекционных болезней таких как дифтерия, корь, полиомиелит, COVID-19, лихорадка Западного Нила, туберкулез и прочие», — сказано в опубликованном документе Роспотребнадзора.

Нечепуренко постановила директору департамента здравоохранения ЯНАО Сергею Новикову, главврачам ГБУЗ ЯНАО и руководителям местных муниципалитетов контролировать состояние прибывших и оказать необходимое лечение в случае обращения за медицинской помощью. Также медики должны будут информировать Роспотребнадзор о случаях заболевания и производить незамедлительную госпитализацию зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО определили города, в которых подготовят пункты долговременного пребывания беженцев из ДНР и ЛНР. Эвакуированные жители Донбасса будут направлены в Ноябрьск и Новый Уренгой.

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Беженцы с Донбасса, которые вынуждены были переехать в ЯНАО, могут завезти в округ ряд опасных инфекционных заболеваний. Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача по ЯНАО Людмилы Нечепуренко. «Я, главный санитарный врач по ЯНАО Л.А. Нечепуренко, проведя анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости инфекционными болезнями, отмечаю существующую угрозу завоза вынужденными переселенцами из Украины на территорию ЯНАО опасных инфекционных болезней таких как дифтерия, корь, полиомиелит, COVID-19, лихорадка Западного Нила, туберкулез и прочие», — сказано в опубликованном документе Роспотребнадзора. Нечепуренко постановила директору департамента здравоохранения ЯНАО Сергею Новикову, главврачам ГБУЗ ЯНАО и руководителям местных муниципалитетов контролировать состояние прибывших и оказать необходимое лечение в случае обращения за медицинской помощью. Также медики должны будут информировать Роспотребнадзор о случаях заболевания и производить незамедлительную госпитализацию зараженных COVID-19. Ранее сообщалось, что в ЯНАО определили города, в которых подготовят пункты долговременного пребывания беженцев из ДНР и ЛНР. Эвакуированные жители Донбасса будут направлены в Ноябрьск и Новый Уренгой.
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