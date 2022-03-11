11 марта 2022

РИА «Новости»: ВСУ обстреляли интернат для инвалидов в ДНР

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Раздача гуманитарной помощи российскими военными. Талакиевка, ДНР, днр
В Горловке ВСУ обстреляли интернат для пожилых и инвалидов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

«В результате обстрела ВФУ серьезные осколочные повреждения получило здание дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением г. Горловка», — цитирует Приходько РИА «Новости». Информация о раненных или погибших не сообщается.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Ивана Приходько. «В результате обстрела ВФУ серьезные осколочные повреждения получило здание дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением г. Горловка», — цитирует Приходько РИА «Новости». Информация о раненных или погибших не сообщается. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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