17 марта 2022

Курганская компания начала работать на турецком рынке

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Такси Максим. Курган , такси максим
Сервис заказа такси начал работать в Стамбуле Фото:
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В Стамбуле (Турция) начал работать курганский сервис заказа такси «Максим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Сервис заказа такси „Максим“ начал работать в Турции. Сейчас можно заказать поездку в Стамбуле, в дальнейшем планируется запуск во всех основных туристических центрах страны», — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что россияне могут оплатить поездку через приложение с помощью привязанной карты «МИР» или наличными — турецкими лирами. В дальнейшем сервис планируют запустить в Аланье, Анталье и Мерсине.

Некоторые иностранные компании после начала спецоперации на Украине объявили о своем временном уходе с российского рынка. При этом, представители правительства Турции заявили, что страна не станет присоединяться к санкциям Запада против России.

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В Стамбуле (Турция) начал работать курганский сервис заказа такси «Максим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Сервис заказа такси „Максим“ начал работать в Турции. Сейчас можно заказать поездку в Стамбуле, в дальнейшем планируется запуск во всех основных туристических центрах страны», — рассказали в пресс-службе. В компании отметили, что россияне могут оплатить поездку через приложение с помощью привязанной карты «МИР» или наличными — турецкими лирами. В дальнейшем сервис планируют запустить в Аланье, Анталье и Мерсине. Некоторые иностранные компании после начала спецоперации на Украине объявили о своем временном уходе с российского рынка. При этом, представители правительства Турции заявили, что страна не станет присоединяться к санкциям Запада против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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