Курганская компания начала работать на турецком рынке

Сервис заказа такси начал работать в Стамбуле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Стамбуле (Турция) начал работать курганский сервис заказа такси «Максим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Сервис заказа такси „Максим“ начал работать в Турции. Сейчас можно заказать поездку в Стамбуле, в дальнейшем планируется запуск во всех основных туристических центрах страны», — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что россияне могут оплатить поездку через приложение с помощью привязанной карты «МИР» или наличными — турецкими лирами. В дальнейшем сервис планируют запустить в Аланье, Анталье и Мерсине.

Некоторые иностранные компании после начала спецоперации на Украине объявили о своем временном уходе с российского рынка. При этом, представители правительства Турции заявили, что страна не станет присоединяться к санкциям Запада против России.